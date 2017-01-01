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    РФ хоче пустити з молотка ділянки надр на шельфі окупованого Криму

    В РФ заявили, що всі ліцензії на шельфі Криму, які були видані урядом України і які не були продовжені, визнаються недійсними
    Уряд РФ схвалив законопроект про виставлення на аукціони ділянок надр нерозподіленого фонду на шельфі Азовського і Чорного морів у районі анексованого півострова Крим. Про це заявив журналістам глава мінприроди РФ Сергій Донський, інформує «Інтерфакс». «Законопроект схвалений для внесення в Державну Думу», - сказав він.
    • Сьогодні, 01:19
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    В РФ заявили, що всі ліцензії на шельфі Криму, які були видані урядом України і які не були продовжені, визнаються недійсними

    Уряд РФ схвалив законопроект про виставлення на аукціони ділянок надр нерозподіленого фонду на шельфі Азовського і Чорного морів у районі анексованого півострова Крим.

    Про це заявив журналістам глава мінприроди РФ Сергій Донський, інформує «Інтерфакс».

    «Законопроект схвалений для внесення в Державну Думу», - сказав він.

    За словами Донського, ці ділянки належатимуть до ділянок надр федерального значення.

    «Розробляти їх будуть тільки компанії з російським участю понад 50%, а рішення про оголошення аукціонів і передачу ліцензії за підсумками тендерів буде приймати уряд», - йдеться у публікації.

    При цьому вказується, що всі ліцензії на шельфі Криму, які були видані урядом України і які не були продовжені, визнаються недійсними.

    «Законопроектом пропонується встановити, що надання права користування такими ділянками надр здійснюється за рішенням уряду, прийнятому за результатами аукціону на право користування ділянками надр», - сказав російський міністр.

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