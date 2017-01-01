РФ хоче пустити з молотка ділянки надр на шельфі окупованого Криму

В РФ заявили, що всі ліцензії на шельфі Криму, які були видані урядом України і які не були продовжені, визнаються недійсними

Уряд РФ схвалив законопроект про виставлення на аукціони ділянок надр нерозподіленого фонду на шельфі Азовського і Чорного морів у районі анексованого півострова Крим. Про це заявив журналістам глава мінприроди РФ Сергій Донський, інформує «Інтерфакс». «Законопроект схвалений для внесення в Державну Думу», - сказав він.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В РФ заявили, що всі ліцензії на шельфі Криму, які були видані урядом України і які не були продовжені, визнаються недійсними

Уряд РФ схвалив законопроект про виставлення на аукціони ділянок надр нерозподіленого фонду на шельфі Азовського і Чорного морів у районі анексованого півострова Крим.

Про це заявив журналістам глава мінприроди РФ Сергій Донський, інформує «Інтерфакс».

«Законопроект схвалений для внесення в Державну Думу», - сказав він.

За словами Донського, ці ділянки належатимуть до ділянок надр федерального значення.

«Розробляти їх будуть тільки компанії з російським участю понад 50%, а рішення про оголошення аукціонів і передачу ліцензії за підсумками тендерів буде приймати уряд», - йдеться у публікації.

При цьому вказується, що всі ліцензії на шельфі Криму, які були видані урядом України і які не були продовжені, визнаються недійсними.

«Законопроектом пропонується встановити, що надання права користування такими ділянками надр здійснюється за рішенням уряду, прийнятому за результатами аукціону на право користування ділянками надр», - сказав російський міністр.