РФ хоче пустити з молотка ділянки надр на шельфі окупованого Криму
- Сьогодні, 01:19
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В РФ заявили, що всі ліцензії на шельфі Криму, які були видані урядом України і які не були продовжені, визнаються недійсними
Уряд РФ схвалив законопроект про виставлення на аукціони ділянок надр нерозподіленого фонду на шельфі Азовського і Чорного морів у районі анексованого півострова Крим.
Про це заявив журналістам глава мінприроди РФ Сергій Донський, інформує «Інтерфакс».
«Законопроект схвалений для внесення в Державну Думу», - сказав він.
За словами Донського, ці ділянки належатимуть до ділянок надр федерального значення.
«Розробляти їх будуть тільки компанії з російським участю понад 50%, а рішення про оголошення аукціонів і передачу ліцензії за підсумками тендерів буде приймати уряд», - йдеться у публікації.
При цьому вказується, що всі ліцензії на шельфі Криму, які були видані урядом України і які не були продовжені, визнаються недійсними.
«Законопроектом пропонується встановити, що надання права користування такими ділянками надр здійснюється за рішенням уряду, прийнятому за результатами аукціону на право користування ділянками надр», - сказав російський міністр.