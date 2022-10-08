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РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
У результаті вибуху на Кримському мосту зруйнована автосмуга та залізнична гілка
фото із соцмережі

Фура вибухнула після перевірки на посту перед заїздом на міст

У соцмережі з’явилося відео, на якому зафіксована фура, що нібито вибухнула на Кримському мосту.

На кадрах відео Telegram-каналу Mash фура перетинає пост російської державтоінспекції на мосту.

Інспектори у причіп фури заглянули, але нічого підозрілого не побачили.

Через кілька хвилин, судячи з камер, вантажівка підірвалася під час руху на мосту.

Наразі співробітники російської державтоінспекції зупиняють фури з Криму, які їдуть у бік мосту, вантажівки скупчуються на великих стоянках та біля АЗС.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.

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Теги: Кримський міст вибух Крим окупанти росія

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