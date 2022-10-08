Головна Країна Політика
search button user button menu button

За вибухом на Кримському мосту може стояти СБУ – ЗМІ

Надія Клочко
glavcom.ua
За вибухом на Кримському мосту може стояти СБУ – ЗМІ
Кримський міст зазнав суттєвих руйнувань внаслідок вибуху
фото: російські ЗМІ

Українські медіа повідомляють про можливу причетність українських спецслужб до ранкового вибуху в окупованому Криму

Підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. Про це повідомляють низка українських ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Водночас пресслужба СБУ опублікувала фото частково зруйнованого мосту та розмістила іронічне повідомлення.

«Світає, міст гарно палає; соловейко у Криму СБУ зустрічає. Сьогодні – чудовий привід, щоб трішки перефразувати слова нашого Кобзаря», – ідеться в Telegram Служби безпеки.

За вибухом на Кримському мосту може стояти СБУ – ЗМІ фото 1

Зазначимо, що після вибуху на Кримському мосту окупанти спочатку заявили, що на мосту сталася пожежа залізничної цистерни з паливом, але пізніше в Росії заявили, що на Кримському мосту вибухнула вантажівка, що і спричинило руйнування.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.

Читайте також: Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту
Теги: Крим Кримський міст вибух СБУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Кримському мосту вранці 8 жовтня стався потужний вибух
Що відбулось на Кримському мосту? ЗМІ оприлюднили темник Кремля для пропагандистів
Сьогодні, 11:22
Вибух і пожежа на Кримському мосту сталися вранці 8 жовтня
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
Сьогодні, 11:41
З’явилося відео моменту вибуху на Кримському мосту
З’явилося відео моменту вибуху на Кримському мосту
Сьогодні, 09:34

Політика

За вибухом на Кримському мосту може стояти СБУ – ЗМІ
За вибухом на Кримському мосту може стояти СБУ – ЗМІ
Банкова прокоментувала вибух на Кримському мосту
Банкова прокоментувала вибух на Кримському мосту
«Happy Birthday, Mr President». Реакція Данілова на підрив Кримського моста
«Happy Birthday, Mr President». Реакція Данілова на підрив Кримського моста
Чи забере Україна Кубань? Зеленський прояснив позицію
Чи забере Україна Кубань? Зеленський прояснив позицію
Представник Ердогана: переговори між РФ та Україною можуть відновитися
Представник Ердогана: переговори між РФ та Україною можуть відновитися
Зеленський заявив, що йому байдужа доля Путіна після війни
Зеленський заявив, що йому байдужа доля Путіна після війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Чи забере Україна Кубань? Зеленський прояснив позицію
56K
Води і хліба немає: мати рашиста обматюкала Путіна у його день народження (аудіо)
34K
ЗСУ допускають загрозу нової атаки на Київ
18K
На Запорізькій АЕС масштабна аварія: що сталося
11K
На Кримському мості стався вибух: перші фото та відео
11K
Чутки про розкол у Кремлі підривають видимість сили режиму Путіна – ISW

Новини

Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
Сьогодні, 11:41
Окупанти скасували всі поїзди на Крим
Сьогодні, 10:40
Росія заявила про теракт на Кримському мосту
Сьогодні, 09:21
ЗСУ знищили понтонну переправу і відбили 17 атак ворога - Генштаб
Сьогодні, 07:28
Гучний скандал в УПЦ МП: митрополит отримав російський паспорт і поїхав молитися за мобілізацію до РФ
Сьогодні, 07:09
Чутки про розкол у Кремлі підривають видимість сили режиму Путіна – ISW
Сьогодні, 06:27

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту