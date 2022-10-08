За вибухом на Кримському мосту може стояти СБУ – ЗМІ

Українські медіа повідомляють про можливу причетність українських спецслужб до ранкового вибуху в окупованому Криму

Підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. Про це повідомляють низка українських ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Водночас пресслужба СБУ опублікувала фото частково зруйнованого мосту та розмістила іронічне повідомлення.

«Світає, міст гарно палає; соловейко у Криму СБУ зустрічає. Сьогодні – чудовий привід, щоб трішки перефразувати слова нашого Кобзаря», – ідеться в Telegram Служби безпеки.

Зазначимо, що після вибуху на Кримському мосту окупанти спочатку заявили, що на мосту сталася пожежа залізничної цистерни з паливом, але пізніше в Росії заявили, що на Кримському мосту вибухнула вантажівка, що і спричинило руйнування.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.