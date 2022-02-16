РФ розгортає у Сирії гіперзвукові ракети та ядерні бомбардувальники

Маневри відбуваються в рамках найбільших з часів холодної війни навчань російського військово-морського флоту

Російські військові у рамках навчань військово-морського флоту РФ розгорнули на російській авіабазі Хмеймім у прибережній сирійській провінції Латакія дальні бомбардувальники Ту-22М3, здатні нести ядерну зброю, та винищувачі МіГ-31, оснащені гіперзвуковими ракетами «Кінжал». Про це повідомляє Голос Америки.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Сирії, щоб спостерігати за навчаннями, які є найбільшим розгортанням російського військово-морського флоту у Середземному морі з часів холодної війни.

Міноборони країни-агресорки повідомило, що навчання у східному Середземномор'ї за участю 15 військових кораблів та близько 30 літаків є частиною серії військово-морських маневрів. Відомство заявило, що метою навчань є відпрацювання дій щодо захисту національних інтересів та відбиття військових загроз щодо Росії.

Американські винищувачі та інші літаки коаліції супроводжували три російські літаки у східній Сирії у вівторок, коли вони увійшли до повітряного простору з обмеженим коаліцією доступом. Про це повідомила телекомпанія CNN, посилаючись на двох американських чиновників, які мають безпосередню інформацію про інцидент.

Російський вантажний літак у супроводі двох бомбардувальників Ту-22 пролетів через Ірак у так звану Східосірійську зону безпеки, не повідомивши заздалегідь очолювану США коаліцію, повідомила телекомпанія.

Повідомляється також, що розгортання ракет «Кинжал» у Сирії може бути демонстрацією здатності російських військових загрожувати авіаносній ударній групі США в Середземному морі.

Міністерство оборони Росії заявило, що військова техніка підрозділів Південного військового округу залишила окупований Крим після «навчань». Вона повертається до місць постійної дислокації мостом через Керченську протоку, повідомила пресслужба відомства.

Читайте також: