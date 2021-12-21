Як у Збройних Силах України обирають командирів (відео)

Що робити, коли під час бою командира поранили?

Атакувати й штурмувати ворога – головні завданні морської піхоти. Задля успішної атаки необхідно постійно «насипати» противнику при цьому ще й здійснювати уміле маневрування, а це своєю чергою вимагає постійних тренувань та злагодженості підрозділу, командир якого має досконало знати можливості своїх підлеглих, а ті й собі беззаперечно мають виконувати його накази.

«Та що робити, коли під час бою командира поранили? Хто має взяти на себе командування? Хто повинен рятувати командира? Та чи може зірватися через це вся операція? Про все це та більше ви дізнаєтесь у 2-й серії «ШКОЛА ВІЙНИ», а на початку серії ми розкажемо кому вдалося пройти відбір та потрапити на навчання до Школи. Також ви дізнаєтеся за яким принципом у «Школі морського піхотинця», та й загалом у Збройних Силах України, обирають командирів», − запевняють автори серіалу.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу стверджує, що американські приватні військові компанії нібито готують провокацію на Донбасі із застосуванням хімікатів.

Раніше українська розвідка порахувала російських офіцерів і генералів Росії в ОРДЛО. Також повідомлялося, що ФСБ відправила на Донбас спецпризначенців.

Зазначимо, члени НАТО не прийшли до консенсусу щодо «гарантії безпеки» від РФ.

Також Байден дав «вікно в чотири тижні» для запобігання атаки Росії на Україну. Глава Білого дому доручив своїй команді використати всі можливі інструменти для запобігання можливої атаки.

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