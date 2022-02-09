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    Армія розпочала навчання «Заметіль-2022»: задіяні усі війська

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    Військові відпрацьовують управління угрупованнями військ під час ведення бойових дій - Армія розпочала навчання «Заметіль-2022»: задіяні усі війська
    Військові відпрацьовують управління угрупованнями військ під час ведення бойових дій
    фото: Генеральний штаб ЗСУ

    Командно-штабні навчання триватимуть упродовж лютого

    Українська армія розпочала командно-штабні навчання (КШН) «Заметіль-2022». Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

    На маневрах відточуватимуть управління угрупуваннями військ (сил) під час ведення бойових дій.

    Командно-штабні навчання триватимуть упродовж лютого у визначених районах на всій території України.

    «Головною метою КШН «Заметіль-2022» є набуття і нарощування оперативних спроможностей органів військового управління, військових частин і підрозділів Збройних сил України, інших складових сил безпеки та оборони держави здійснювати управління військами (силами) в ході ведення оборонних дій у кризовому районі», – повідомили деталі у Генштабі.

    Навчання є плановим заходом у рамках загальної інтенсивної програми підготовки військ (сил).

    Майбутні анонси по висвітленню практичних дій військових частин і підрозділів розміщуватимуть додатково на офіційних сайтах та соцмережах Міністерства оборони і Збройних сил України.

    Упродовж минулого року Збройні сили України провели майже 5 тисяч заходів бойової підготовки, з них – 70 командно-штабних навчань із залученням військ та понад 2,5 тисячі тактико-спеціальних навчань різних видів.

    «Цього року програма бойової підготовки є не менш насиченою. Збройні сили України постійно готуються і готові до реагування на будь-які сценарії розвитку безпекової ситуації», – поінформували про цьогорічні плани.

    Наприклад вже відомо про міжнародні навчання на території України:

    • українсько-американському навчанні «Репід Трайдент – 2022»
    • українсько-британському навчанні «Козак Мейс – 2022»
    • багатонаціональному навчанні «Світла Лавина – 2022»
    • українсько-польському навчанні «Сільвер Сейбер – 2022»
    • українсько-американському навчанні «Сі Бриз – 2022»
    • українсько-румунському навчанні «Ріверайн – 2022»
    • багатонаціональному навчанні «Кленова Арка – 2022»
    • багатонаціональному навчанні «Вікінг – 2022»

    14 грудня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про допуск іноземних військових в Україну для участі в багатонаціональних навчаннях у 2022 році. Після закон підписав президент.

    Також наразі українська армія проводить масштабні навчання з Bayraktar, Javelin та Nlaw.

    Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

    Теги: ЗСУ армія Генштаб військові навчання військові навчання
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    Армія розпочала навчання «Заметіль-2022»: задіяні усі війська