Армія розпочала навчання «Заметіль-2022»: задіяні усі війська

Військові відпрацьовують управління угрупованнями військ під час ведення бойових дій

Військові відпрацьовують управління угрупованнями військ під час ведення бойових дій

Командно-штабні навчання триватимуть упродовж лютого

Українська армія розпочала командно-штабні навчання (КШН) «Заметіль-2022». Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На маневрах відточуватимуть управління угрупуваннями військ (сил) під час ведення бойових дій.

Командно-штабні навчання триватимуть упродовж лютого у визначених районах на всій території України.

«Головною метою КШН «Заметіль-2022» є набуття і нарощування оперативних спроможностей органів військового управління, військових частин і підрозділів Збройних сил України, інших складових сил безпеки та оборони держави здійснювати управління військами (силами) в ході ведення оборонних дій у кризовому районі», – повідомили деталі у Генштабі.

Навчання є плановим заходом у рамках загальної інтенсивної програми підготовки військ (сил).

Майбутні анонси по висвітленню практичних дій військових частин і підрозділів розміщуватимуть додатково на офіційних сайтах та соцмережах Міністерства оборони і Збройних сил України.

Упродовж минулого року Збройні сили України провели майже 5 тисяч заходів бойової підготовки, з них – 70 командно-штабних навчань із залученням військ та понад 2,5 тисячі тактико-спеціальних навчань різних видів.

«Цього року програма бойової підготовки є не менш насиченою. Збройні сили України постійно готуються і готові до реагування на будь-які сценарії розвитку безпекової ситуації», – поінформували про цьогорічні плани.

Наприклад вже відомо про міжнародні навчання на території України:

українсько-американському навчанні «Репід Трайдент – 2022»

українсько-британському навчанні «Козак Мейс – 2022»

багатонаціональному навчанні «Світла Лавина – 2022»

українсько-польському навчанні «Сільвер Сейбер – 2022»

українсько-американському навчанні «Сі Бриз – 2022»

українсько-румунському навчанні «Ріверайн – 2022»

багатонаціональному навчанні «Кленова Арка – 2022»

багатонаціональному навчанні «Вікінг – 2022»

14 грудня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про допуск іноземних військових в Україну для участі в багатонаціональних навчаннях у 2022 році. Після закон підписав президент.

Також наразі українська армія проводить масштабні навчання з Bayraktar, Javelin та Nlaw.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.