Британські ЗМІ назвали точний час вторгнення Росії до України

Видання пише, що атака Москви буде «майже напевно з кількох точок» на південному, східному і північному флангах України

Аналітики кажуть, що РФ не відводить війська від кордону з Україною

Російська Федерація має намір вторгнутися до України 16 лютого о першій годині ночі за британським часом й о третій – за київським. Як пише британський таблоїд The Sun з посиланням на високопосадовців з американської розвідки, армія Путіна начебто хоче завдати масований ракетний удар за участю 200 тисяч своїх солдат.

Видання пише, що навіть попри офіційні заяви Росії щодо відведення частини військ до місць постійної дислокації, на південному і східному напрямках залишається ще понад 130 тисяч солдатів. Іще понад 40 тисяч російських сил – у Білорусі на півночі і 30 тисяч окупантів – на Донбасі.

фото: thesun.co.uk

Високопоставлені джерела видання зазначили, що атака Москви буде «майже напевно з кількох точок» на південному, східному і північному флангах України.

Росія зосередила біля України та на окупованих територіях понад 100 тисяч військ, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного вторгнення.

Разом з тим 15 лютого Міноборони РФ заявило про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Хоча аналітики цю інформацію заперечують.

11 лютого радник з питань нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що Росія нападе на Україну 16 лютого. Проте невдовзі у Пентагоні цю інформацію не підтвердили.

Тим часом президент Володимир Зеленський оголосив День єднання: що треба робити українцям 16 лютого.

Нагадаємо, із 14 по 19 лютого Національна поліція України переведена на посилений режим несення служби.

Також Служба безпеки України зробила заяву щодо можливого нападу Росії.

Додамо, що 15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР».

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