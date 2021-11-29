На наступний рік в Україні заплановано багатонаціональні військові навчання

Наразі невідомо, які саме країни долучаться до міжнародних військових навчань цього разу

Відповідний законопроект оприлюднено на порталі Верховної Ради

Військово-політичне керівництво України планує у 2021 році провести на території держави багатонаціональні військові навчання. Проект Закону про схвалення відповідного рішення президента України зареєстровано у Верховній Раді під номером 6359.

Законопроект визначено головою держави як невідкладний, його текст наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, міжнародні партнери нададуть Києву допомогу, якщо Росія наважиться на вторгнення до України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади.

Також стало відомо, чи готова Росія до нападу на Україну: думка генерала.

2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

Тим часом Захід збентежений: Росія перекидає танки до українського кордону.

Євросоюз і Північноатлантичний Альянс готуються діяти на випередження у разі агресії Російської Федерації проти України.

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