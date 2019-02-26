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    РФ в порушення санкцій передавала КНДР пальне

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    Російський танкер Tantal передавав пальне кораблю КНДР в обхід санкцій - РФ в порушення санкцій передавала КНДР пальне
    Російський танкер Tantal передавав пальне кораблю КНДР в обхід санкцій

    Російський танкер передавав пальне північнокорейському судну Chon Myong-1

    Протягом жовтня 2017 – травня 2018 років російський танкер Tantal в порушення санкцій ООН щонайменше чотири рази передавав пальне кораблю КНДР. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Власником танкеру, який порушував санкції є компанія Primportbunker, яка базується в Владивостоку. Корабельні записи свідчать, що формально місцем призначення плавання танкера був китайський порт Нінгбо. Проте в морі відбувалися перезавантаження пального на судно КНДР. Цей факт підтвердили два учасники подій.

    Російський танкер Tantal в рамках операцій по передачі пального відключав свій транспондер який дозволяє відслідковувати місце перебування корабля в режимі реального часу.

    Судно, якому росіяни передавали пальне має назву Chon Myong-1. Із березня 2018 року цей корабель перебуває в чорному списку Ради Безпеки ООН за порушення режиму санкцій. 

    Нагадаємо, що напередодні лідер Північної Кореї Кім Чен Ин в'їхав на територію В'єтнаму, де 27-28 лютого має відбутися його друга зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

    Переговори двох лідерів заплановані в Ханої в середу і четвер.

    За інформацією агентства, Кім Чен Ин подорожує в пуленепробивному вагоні, маршрут його потяга тримають у таємниці, але в суботу з'явилися повідомлення, що він перетнув кордон КНДР і Китаю.

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