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    Думки вголос

    «Сам бог велів, і ми знаємо ім'я бога». Чи віддасть Росія $50 млрд акціонерам ЮКОСу

    • Віктор Шендерович

      Російський письменник-сатирик

    • Розсилка
    «Сам бог велів, і ми знаємо ім'я бога». Чи віддасть Росія $50 млрд акціонерам ЮКОСу

    Занадто великі гроші, щоб їх віддавати. І дуже ганебні для Путіна, щоб він міг визнати правоту судового рішення

    Мовою оригіналу

    Старый анекдот вспомнился. Про папину урезанную зарплату.

    — Папа, ты теперь будешь меньше пить?
    — Нет, сынок. Это вы теперь будете меньше есть.

    Анекдот вспомнился не просто так, а к новости о том, что суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа за разграбление компании в начале «нулевых».

    Мысленным взором пытаюсь увидеть Игоря Ивановича Сечина, продающего яхты, гаремы и долю в «Роснефти».  Слезы запоздалого стыда текут по щекам…

    Не получается что-то увидеть это, нет.

    Ну, хорошо. Тогда, напрягшись вдругорядь, пытаюсь увидеть министра финансов, который говорит: «Да пожалуйста, подавитесь!» — и вынимает из российской казны пятьдесят миллиардов долларов.

    Тоже не получается что-то.

    Слишком большие деньги, чтобы их отдавать. И слишком позорные для Путина, чтобы он мог признать правоту этого судебного решения.

    В «лихие девяностые», с которыми так любит бороться наш пожизненный гарант, появилась однажды ясная бизнес-формула: сумма долга не должна превышать стоимости услуг киллера.

    Применительно к данной коллизии — России, кажется, будет легче выйти изо всех договоренностей с Западом, чем выполнить решение Гаагского суда. Собственно, поправки к Конституции уже вовсю готовились и до, а теперь — сам бог велел.  

    И мы знаем имя этого бога.

    Джерело: mnews.world

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія суд путінський режим
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