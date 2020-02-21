«Сам бог велів, і ми знаємо ім'я бога». Чи віддасть Росія $50 млрд акціонерам ЮКОСу

Занадто великі гроші, щоб їх віддавати. І дуже ганебні для Путіна, щоб він міг визнати правоту судового рішення

Мовою оригіналу

Старый анекдот вспомнился. Про папину урезанную зарплату.

— Папа, ты теперь будешь меньше пить?

— Нет, сынок. Это вы теперь будете меньше есть.

Анекдот вспомнился не просто так, а к новости о том, что суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа за разграбление компании в начале «нулевых».

Мысленным взором пытаюсь увидеть Игоря Ивановича Сечина, продающего яхты, гаремы и долю в «Роснефти». Слезы запоздалого стыда текут по щекам…

Не получается что-то увидеть это, нет.

Ну, хорошо. Тогда, напрягшись вдругорядь, пытаюсь увидеть министра финансов, который говорит: «Да пожалуйста, подавитесь!» — и вынимает из российской казны пятьдесят миллиардов долларов.

Тоже не получается что-то.

Слишком большие деньги, чтобы их отдавать. И слишком позорные для Путина, чтобы он мог признать правоту этого судебного решения.

В «лихие девяностые», с которыми так любит бороться наш пожизненный гарант, появилась однажды ясная бизнес-формула: сумма долга не должна превышать стоимости услуг киллера.

Применительно к данной коллизии — России, кажется, будет легче выйти изо всех договоренностей с Западом, чем выполнить решение Гаагского суда. Собственно, поправки к Конституции уже вовсю готовились и до, а теперь — сам бог велел.

И мы знаем имя этого бога.

Джерело: mnews.world

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»