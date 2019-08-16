РФ зменшила інвестиції в державні облігації США



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Москва активно відмовляється від інвестицій в американський державний борг

Дані Мінфіну США щодо інвестицій інших країн в американські державні цінні папери фіксують зменшення частки РФ. Так, російські інвестиції в боргові зобов’язання американського уряду на кінець червня склали 10,848 млрд доларів. На кінець травня відповідний показник складав 12,024 млрд доларів.

Про це пише ресурс РБК.

Для порівняння, КНР за відповідний період цього року навпаки наростила інвестиції в американські цінні папери на 2,3 млрд доларів до 1,112 трлн. Зростання інтересу до даного типу фінансових інструментів пов’язана із можливістю нової рецесії світової економіки. В таких умовах інвестування в американський державний борг є одним із найбезпечніших засобів гарантувати збереження вартості фінансових активів.

Частка інвестицій РФ в довгострокові цінні папери США виросла на 46 млн доларів - до 5,296 млрд доларів, а от частка в короткострокових облігаціях зменшилася на 1,222 млрд доларів до показника в 5,552 млрд доларів. РФ почала активно відмовлятися від інвестицій в американські державні боргові облігації в 2018 році. Якщо на початку року об’єм російських інвестицій в них складав 90 млрд доларів, то вже на середину минулого року лише 15 млрд доларів.

Найбільший показник російських інвестицій в боргові зобов’язання уряду США був зафіксований в жовтні 2010 року – тоді РФ вклала в облігації Мінфіну США 176,3 млрд доларів.