  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рибалкам дозволили ловити бичків у Азовському морі

    • Розсилка
    Рибалкам дозволили ловити бичків у Азовському морі

    Мінімальний розмір бичків, допустимих до вилову не повинен бути менше 10 см

    Згідно Режиму рибальства в басейні Азовського моря у 2018 році дозволяється здійснювати промисел таких видів водних біоресурсів. Про це повідомляє mariupol.tv.

    Повідомляється, що з 15 серпня до 15 грудня дозволений промисловий вилов бичків. Район промислу: уздовж узбережжя Азовського моря в п'ятикілометровій зоні від мису Хроні до краю Білосарайської коси і від мису Ахілеон до краю коси Довгої.

    А також в Таганрозькій затоці і Керченській протоці включаючи Таманський і Дінської затоку.

    Промвилов дозволений такими знаряддями лову як: драги з ручним і напівмеханізованим способом використання, закидні неводи (волоки), каравкі і підйомні пастки.

    При цьому, мінімальний розмір бичків, допустимих до вилову не повинен бути менше 10 см.

    Читайте також
    Азовське море рибальство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ