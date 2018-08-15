Рибалкам дозволили ловити бичків у Азовському морі



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Мінімальний розмір бичків, допустимих до вилову не повинен бути менше 10 см

Згідно Режиму рибальства в басейні Азовського моря у 2018 році дозволяється здійснювати промисел таких видів водних біоресурсів. Про це повідомляє mariupol.tv.

Повідомляється, що з 15 серпня до 15 грудня дозволений промисловий вилов бичків. Район промислу: уздовж узбережжя Азовського моря в п'ятикілометровій зоні від мису Хроні до краю Білосарайської коси і від мису Ахілеон до краю коси Довгої.

А також в Таганрозькій затоці і Керченській протоці включаючи Таманський і Дінської затоку.

Промвилов дозволений такими знаряддями лову як: драги з ручним і напівмеханізованим способом використання, закидні неводи (волоки), каравкі і підйомні пастки.

При цьому, мінімальний розмір бичків, допустимих до вилову не повинен бути менше 10 см.