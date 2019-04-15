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    Рідкісних китів помітили з потомством біля східного узбережжя США (фото)

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    <p>Взимку кити народжують дитинчат біля узбережжя штатів Флорида та Джорджія, а навесні підіймаються північніше уздовж східного узбережжя США</p> - Рідкісних китів помітили з потомством біля східного узбережжя США (фото)

    Взимку кити народжують дитинчат біля узбережжя штатів Флорида та Джорджія, а навесні підіймаються північніше уздовж східного узбережжя США

    Фото: twitter.com/CCSPtown

    В 2018 році дослідникам не вдалося зафіксувати жодного дитинчати північного гладкого кита, а в цьому році вони побачили вже сімох

    Північний гладкий кит, який перебуває під загрозою вимирання, активно розмножується біля східного узбережжя Сполучених Штатів.

    Спеціалісти Центру прибережних досліджень повідомили, що бачили три пари самок китів із дитинчатами в бухті Кейп-Код (штат Массачусетс) в північній Атлантиці.

    За словами дослідників, взимку кити народжують дитинчат біля узбережжя штатів Флорида та Джорджія, а навесні підіймаються північніше уздовж східного узбережжя США.

    Проте в 2018 році дослідникам не вдалося зафіксувати жодного дитинчати північного гладкого кита, а в цьому році вони побачили вже сімох.

    Вважається, що загалом у світі залишилось близько 450 особин цього виду.

    Нагадаємо, фінське відділення Всесвітнього фонду дикої природи запустило чергову інтернет-трансляцію життя представників тваринного світу Фінляндії. Тепер користувачі інтернету зможуть поспостерігати за життям небезпечних представників фінської фауни – гадюк.

    Джерело: Громадське

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