Рідкісних китів помітили з потомством біля східного узбережжя США (фото)

Північний гладкий кит, який перебуває під загрозою вимирання, активно розмножується біля східного узбережжя Сполучених Штатів.

Спеціалісти Центру прибережних досліджень повідомили, що бачили три пари самок китів із дитинчатами в бухті Кейп-Код (штат Массачусетс) в північній Атлантиці.

За словами дослідників, взимку кити народжують дитинчат біля узбережжя штатів Флорида та Джорджія, а навесні підіймаються північніше уздовж східного узбережжя США.

Проте в 2018 році дослідникам не вдалося зафіксувати жодного дитинчати північного гладкого кита, а в цьому році вони побачили вже сімох.

TWO MORE RIGHT WHALE CALVES SEEN IN #CAPECOD BAY! On 4/11/19 the CCS #rightwhale aerial survey team saw 2 more mom/calf pairs in the bay, bringing the number of calves observed by CCS this season to 3. The moms are EgNo 4180 & EgNo 3317. More at https://t.co/SvNe25Hntf pic.twitter.com/qGIa5RV7dl