Чому Захід не допомагає Україні збивати російські КАБи: Залужний дав відповідь

Ракети для Patriot дорогі і виготовляти їх у великих кількостях складно, каже Залужний

КАБ має вагу бойової частини 500 кг

Під час війни на виснаження, яку веде Росія проти України, військова допомога країн Заходу може виявитися недостатньою. На цьому наголосив під час свого спілкування із журналістами «Української правди» посол України у Великій Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний.

Як приклад він навів можливості Заходу підтримувати Україну у протидії російським КАБам, якими держава-агресорка безперестанно атакує позиції Сил оборони та українські міста.

«У жовтні і вересні передній край (оборони) отримав приблизно 4,5 тисячі керованих авіаційних бомб... Чи є сьогодні в європейській країні або в тій же самій Британії хоча б 5 тисяч ракет до систем Patriot, щоби збити керовані авіаційні бомби? Я щось сумніваюся», – зауважив Залужний.

За його словами, ці ракети дорогі і виготовляти їх у великих кількостях складно.

Водночас Залужний зауважив, що КАБ має вагу бойової частини 500 кг, а вага бойової частини ракети «Іскандер» – 480 кг.

«Тому по цій військовій складовій можна сказати, що, мабуть, вони (країни Заходу) не готові», – підсумував генерал.

Раніше Залужний розповів, коли РФ зможе зробити потужний прорив на фронті.

Нагадаємо, ЗСУ мали успіх під Вугледаром. Разом з тим фіксується просування російських окупантів на північний захід від Кремінної, на південний схід від Часового Яру, у Торецьку, на південний схід від Курахового, у Курській області та, ймовірно, на північний схід від Великої Новосілки.

Як повідомлялося, начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич заявив в інтерв’ю «Главкому», що ситуація на фронті зараз дійсно складна, але не критична. Доволі важкі бої, порівняно з іншими напрямками, точаться на Курщині.

До слова, начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич каже, у травні, як підтвердила розвідка, ворог планував наступати на сумському напрямку з Курської області для створення 20-30-кілометрової так званої «буферної зони» на півночі України. Це мало стати продовженням російської операції на харківському напрямку, але завдяки курській операції Сили оборони випередили ворога.