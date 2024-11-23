Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чому Захід не допомагає Україні збивати російські КАБи: Залужний дав відповідь

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чому Захід не допомагає Україні збивати російські КАБи: Залужний дав відповідь
Ракети для Patriot дорогі і виготовляти їх у великих кількостях складно, каже Залужний
фото з відкритих джерел

КАБ має вагу бойової частини 500 кг

 

Під час війни на виснаження, яку веде Росія проти України, військова допомога країн Заходу може виявитися недостатньою. На цьому наголосив під час свого спілкування із журналістами «Української правди» посол України у Великій Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний.

Як приклад він навів можливості Заходу підтримувати Україну у протидії російським КАБам, якими держава-агресорка безперестанно атакує позиції Сил оборони та українські міста.

«У жовтні і вересні передній край (оборони) отримав приблизно 4,5 тисячі керованих авіаційних бомб... Чи є сьогодні в європейській країні або в тій же самій Британії хоча б 5 тисяч ракет до систем Patriot, щоби збити керовані авіаційні бомби? Я щось сумніваюся», – зауважив Залужний. 

За його словами, ці ракети дорогі і виготовляти їх у великих кількостях складно.

Водночас Залужний зауважив, що КАБ має вагу бойової частини 500 кг, а вага бойової частини ракети «Іскандер» – 480 кг.

«Тому по цій військовій складовій можна сказати, що, мабуть, вони (країни Заходу) не готові», – підсумував генерал.

Раніше Залужний розповів, коли РФ зможе зробити потужний прорив на фронті. 

Нагадаємо, ЗСУ мали успіх під Вугледаром. Разом з тим фіксується просування російських окупантів на північний захід від Кремінної, на південний схід від Часового Яру, у Торецьку, на південний схід від Курахового, у Курській області та, ймовірно, на північний схід від Великої Новосілки.

Як повідомлялося, начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич заявив в інтерв’ю «Главкому», що ситуація на фронті зараз дійсно складна, але не критична. Доволі важкі бої, порівняно з іншими напрямками, точаться на Курщині.

До слова, начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич каже, у травні, як підтвердила розвідка, ворог планував наступати на сумському напрямку з Курської області для створення 20-30-кілометрової так званої «буферної зони» на півночі України. Це мало стати продовженням російської операції на харківському напрямку, але завдяки курській операції Сили оборони випередили ворога.

Читайте також:

Теги: розвідка росія посол держава Валерій Залужний ворог військова допомога Анатолій Баргилевич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецслужби США попереджають про загрозу диверсій з боку РФ на оборонних підприємствах – Bloomberg
Спецслужби США попереджають про загрозу диверсій з боку РФ на оборонних підприємствах – Bloomberg
Вчора, 03:02
Польща піднімала F-16 через атаку РФ
Польща знову підіймала авіацію через ракетний обстріл України
21 листопада, 09:41
«Це наші діти!!! Саме вони, незважаючи на прохолоду, у гарненьких білих вишиванках освітили і зігріли цю величну будівлю. Сьогодні тут були особливі гості з Україною в маленьких серцях»
«Особливі гості». Залужний розповів, з ким спонтанно зустрівся у Лондоні
15 листопада, 10:44
Росіяни не вперше вбивають полонених українців
На Курщині російські війська розстріляли полонених захисників: реакція Лубінця
11 листопада, 14:49
Росія постійно удосконалює свої «Шахеди»
Зброя геноциду. Росіяни перетворюють свої «шахеди» на вакуумні бомби: що це таке Технології війни
10 листопада, 09:45
«З вулиці» жінок ніхто не буде мобілізувати
Мобілізація жінок: Верховна Рада пояснила, що чекає на українок
9 листопада, 15:59
Також ворог просунувся біля Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки
Ворог окупував ще одне село на Донеччині – DeepState
8 листопада, 04:51
РФ на деяких ділянках фронту збирає броньовану техніку для підтримки штурмових дій
Росія зосередила на півдні України близько 200 тис. військових: чи буде наступ
29 жовтня, 21:58
Каволі призначили командувати військами НАТО у Європі на тлі повномасштабного вторгнення Росії. 60-річний генерал є також магістром з мистецтв
Носій особливих знань про Росію. Генерал Каволі та його місія в Україні портрет
29 жовтня, 21:00

Події в Україні

Путін може застосувати ядерну зброю лише за однієї умови – Клімкін
Путін може застосувати ядерну зброю лише за однієї умови – Клімкін
Чому Захід не допомагає Україні збивати російські КАБи: Залужний дав відповідь
Чому Захід не допомагає Україні збивати російські КАБи: Залужний дав відповідь
Зеленський: українське зерно врятувало від голоду 20 млн людей
Зеленський: українське зерно врятувало від голоду 20 млн людей
Мінагрополітики пояснило, чого вимагають польські фермери, які блокують кордон з Україною
Мінагрополітики пояснило, чого вимагають польські фермери, які блокують кордон з Україною
Запали свічку пам’яті: українці в усьому світі вшановують жертв голодоморів
Запали свічку пам’яті: українці в усьому світі вшановують жертв голодоморів
Залужний розповів, коли РФ зможе зробити потужний прорив на фронті
Залужний розповів, коли РФ зможе зробити потужний прорив на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 листопада: ситуація на фронті
95K
За чоловіка голови МСЕК Хмельниччини, який позував із горою доларів, взялася поліція
52K
«Курська операція триватиме до…». Командування ЗСУ повідомило про свої плани
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 листопада 2024
23K
Виявлено нові багатства. Прокуратура готує Крупі нове завдання
13K
Суддів розвеселила версія походження сумок з доларами під вікнами квартири голови МСЕК

Новини

Зміцнення атомної енергетики і добудова АЕС – стратегічний крок для України – нардеп
Сьогодні, 13:21
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Сьогодні, 06:00
У США виявили перший випадок зараження дитини на пташиний грип H5N1
Сьогодні, 01:39
23 листопада: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Чи міцний «Орєшнік» у Путіна? Командування ЗСУ пояснило, чим можна збивати нові російські ракети
Вчора, 18:32
Експертка пояснила, що запобігає найгіршим сценаріям в енергосистемі України
Вчора, 17:06

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua