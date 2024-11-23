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Суддів розвеселила версія походження сумок з доларами під вікнами квартири голови МСЕК

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Суддів розвеселила версія походження сумок з доларами під вікнами квартири голови МСЕК
Захисниця Крупи Роксолана Лукінчук наполягає, що гроші, які були знайдені під вікнами квартири голови Хмельницької МСЕК – нібито «не мають стосунку до Тетяни Василівни»
колаж: glavcom.ua

Гроші знайшов голова ОСББ і передав слідству

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у складі суддів Дмитра Михайленка, Олександра Сименникова і Миколи Глотова несподівано відреагували на одну історію з кримінального провадження щодо голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи. Про це сказано у статті «Главкома» «Чому сміються судді? Нові деталі у справі Крупи».

Йдеться про вилучені $544,2 тис у рамках того самого масштабного обшуку, що відбувся 3 жовтня у помешканні сім’ї Володимира та Тетяни Крупи. За словами сторони обвинувачення, ці кошти сім’я підозрюваної викинула у сумках зі своєї квартири під час обшуку. Готівку біля будинку підібрав голова ОСББ і добровільно передав слідчим. Ця ситуація неабияк розвеселила двох суддів колегії, які ледь стримували сміх.

«Ці кошти не мають стосунку до Тетяни Василівни. Хто їхній власник, ми не можемо пояснити», – наполягала захисниця Роксолана Лукінчук.

Нагадаємо, 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – на той час начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшло $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. 

21 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність арешту головного лікаря Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Підозрювана у незаконному збагаченні перебуватиме у слідчому ізоляторі до 3 грудня, або ж вона може внести 300 млн грн застави, аби вийти з ізолятора (раніше цей розмір складав пів мільярда гривень).

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Теги: МСЕК обшук корупція в Україні суд слідство розслідування

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