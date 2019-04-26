Ринкова вартість Microsoft вперше перевищила $1 трлн



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Акції підскочили вище 1 трильйона доларів майже через добу після звіту

Ринкова вартість компанії Microsoft Corp вперше перевищила позначку у 1 трильйон доларів у четвер, 25 квітня. Таки чином, Microsoft «обігнала» Apple Inc, ставши найціннішою американської публічною компанією.

Про це пише Reuters.

Reuters зазначає, що росту акцій сприяли прогнози керівників Microsoft про подальший розвиток бізнесу хмарних обчислень, озвучені на щоквартальній телефонної конференції після закриття ринку 24 квітня.

Як повідомлялося раніше, чистий прибуток, за підсумками кварталу, що завершився 31 березня, збільшився на 19%, до $8,8 млрд. Прибуток, у розрахунку на акцію, склав $1,14 проти $0,95 роком раніше. Квартальна виручка Microsoft підвищилася на 14%, до $30,6 млрд.

Акції підскочили вище 1 трильйона доларів майже через добу після звіту.

Станом на 17:05 (за київським часом, ред.) 25 квітня ціна паперів Microsoft піднялася на 4,1%, до 130,08 долара за акцію.

Для того щоб ринкова вартість компанії була вища за трильйон доларів, акції мають бути дорожчі ніж 130,5 долара. На початку торгів котирування сягали 131,37 долара.