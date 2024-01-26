Ринок праці і мобілізація. Список чоловічих спеціальностей, яких найбільше бракує бізнесу

Через мобілізацію у великому дефіциті водії та робітники виробництва

Загальна мобілізація в Україні суттєво впливає на ринок праці: більшість регіональних компаній відчувають дефіцит персоналу. Військовозобов'язаних працівників набирають до лав ЗСУ, але замінити їх досить важко, адже робочої сили в країні не вистачало останні 10 років, пише Фокус.

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«За даними Конфедерації роботодавців України, у 2022-2023 рр. компанії втратили понад 781 тисячу чоловіків: одні звільнилися, інших мобілізували, а треті виїхали або перевелися на неофіційну роботу. При цьому жінок пішло з ринку праці майже вдвічі більше, ніж чоловіків – до 1,5 млн: більшість із них виїхали з дітьми або втратили роботу після початку активних бойових дій. Ринок праці України загалом зменшився на 2,23 млн осіб», – пише видання.

Президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко розповів виданню, що якщо до початку війни офіційних платників податків було 12,3 мільйона, то зараз – трохи більше ніж 10 мільйонів. Але жінки не перекриють дефіцит робочої сили: вони не перекривають навіть свої вакансії, не те що чоловічі. Згідно з даними, дефіцитні вакансії складно заповнити жінками, адже передусім Україна втрачає чоловіків, зайнятих на виробництві, та водіїв вантажівок – для таких робіт потрібна фізична сила.

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Так, у п’ятірці найбільш затребуваних робіт: водії вантажних і легкових машин, а також робітники на виробництві та у будівельній сфері.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес асоціація також вказала на недоліки у питаннях мобілізації та бронювання: там заявили, що багато підприємств не змогли здійснити бронювання через тривалість погодження списків.

Водночас, додаткова мобілізація за новими нормами може призвести до зростання кількості «зарплат у конвертах», неофіційного працевлаштування, відтоку іноземних інвестицій та суттєвого погіршення умов ведення бізнесу.