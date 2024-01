Підсумки 2023 року на світовому ринку акцій або Привид кризи в Китаї

2024 рік може стати дуже поганим для економіки Китаю

Активність на світовому ринку акцій у 2023 році збільшилась на 7% до 528,5 млрд доларів, за рік було проведено 4745 розміщень, що більше ніж в році. Основний драйв глобальний ринок отримав від ринку акцій США, де обсяги розміщень зросли на 62% у порівнянні з 2022 роком. А от ринок акцій Китаю тягнув глобальний ринок вниз, скоротившись за 2023 рік на 33%, і досягнувши історичного мінімуму з 2019 року. Такий стан справ все більше спонукає аналітиків серйозно сприймати розмови про майбутню економічну кризу в КНР.

Обсяги первинних публічних розміщень (IPO) за 2023 рік опустились на 24% і склали всього 112,5 млрд доларів, що було найгіршим результатом з 2009 року. Обсяги IPO потягнув до низу Китай. Емітенти з цієї країни розмістили IPO на 50,2 млрд доларів, що на 30% менше ніж рік тому. Моду на IPO у емітентів перехопили вторинні розміщення (які зросли за рік на 17%) та розміщення цінних паперів, які конвертуються в акції (збільшились на 34%).

Тож під тиском зростання процентних ставок в США та Європі на ринку відбулась географічна рокіровка: зменшилась роль у залученні капіталу КНР, натомість збільшилась роль США та Європи. Також змінились і вподобання емітентів: первинне розміщення поступилось лідерством SPO та конвертаційним цінним паперам.

Падіння активності на ринку акцій в КНР, особливо в сегменті IPO, ще раз підкреслило наявність системної проблеми на ринку капіталу в КНР. Китайські банки (такі як CITIC, China Securities Co Ltd та China International Capital Co) ще утримували позиції лідерів в глобальних ренкінгах за обслуговуванням угод з IPO, але до них впритул підібрались американські JP Morgan, Goldman Sachs & Co та Сiti.

З огляду на зниження залучення капіталу у 2023 році китайськими компаніями, 2024 рік може стати якщо не фатальним для економіки КНР, то додати від’ємної динаміки очікуванням на ключових сегментах фінансового ринку. На малюнку статистика по ІРО, вона дійсно тревожна...