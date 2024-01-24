Президент УЄФА має бажання повернути Росію до змагань
Футбольний функціонер хотів врятувати російських дітей від пропаганди
Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін розповів в інтерв'ю The Telegraph, що ідея допуску до міжнародних змагань юнацької збірної Росії (U-17) належить саме йому.
Чеферін зазначив, що заборона для національних команд Росії, в будь-якому випадку, залишиться в силі поки триває війна, але він хотів би, щоб він був пом'якшений для молодіжних команд, щоб «спробувати уникнути промивання мізків російським дітям, змушуючи їх ненавидіти захід і бути покараними за те, в чому вони не винні».
Чоловічі та жіночі збірні та клубні команди Росії відсторонені від виступу на міжнародній арені з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Однак, 26 вересня 2023 року, на засіданні Виконкому УЄФА було прийнято рішення про допуск до міжнародних змагань російських команд у віковій категорії U17. Через два тижня, УЄФА скасував власне рішення.
У повідомленні прес-служби організації говорилося: «УЄФА відмовився від ідеї допустити російські команди серед гравців до 17 років на міжнародні турніри після негативної реакції. Нам не вдалося знайти технічне рішення, яке дозволило б грати російським командам».
Стало відомо, що МОК вирішив, що робити з росіянами.
Раніше Українські спортсмени закликали Макрона не допустити на Олімпіаду прихильників війни з Росії.
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