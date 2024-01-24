Президент УЄФА має бажання повернути Росію до змагань

Президент УЄФА Александер Чеферін розповів про наміри пом'якшити санкції проти російських команд на молодіжному рівні

Футбольний функціонер хотів врятувати російських дітей від пропаганди

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін розповів в інтерв'ю The Telegraph, що ідея допуску до міжнародних змагань юнацької збірної Росії (U-17) належить саме йому.

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Чеферін зазначив, що заборона для національних команд Росії, в будь-якому випадку, залишиться в силі поки триває війна, але він хотів би, щоб він був пом'якшений для молодіжних команд, щоб «спробувати уникнути промивання мізків російським дітям, змушуючи їх ненавидіти захід і бути покараними за те, в чому вони не винні».

Чоловічі та жіночі збірні та клубні команди Росії відсторонені від виступу на міжнародній арені з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Однак, 26 вересня 2023 року, на засіданні Виконкому УЄФА було прийнято рішення про допуск до міжнародних змагань російських команд у віковій категорії U17. Через два тижня, УЄФА скасував власне рішення.

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У повідомленні прес-служби організації говорилося: «УЄФА відмовився від ідеї допустити російські команди серед гравців до 17 років на міжнародні турніри після негативної реакції. Нам не вдалося знайти технічне рішення, яке дозволило б грати російським командам».

Стало відомо, що МОК вирішив, що робити з росіянами.

Раніше Українські спортсмени закликали Макрона не допустити на Олімпіаду прихильників війни з Росії.