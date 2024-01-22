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Ірина Геращенко Народна депутатка України

Чому 100 років тому Україна не стала незалежною?

glavcom.ua
«Дякуємо ЗСУ – головному гаранту нашої Незалежності – за збереження української державності і кожен наш день!»
фото з відкритих джерел

Сьогодні Москва знову намагається упокорити Київ, повернути в свою орбіти на умовах «младшей сєстри»

День Соборності – важливий час для переосмислення історичних шансів і помилок, які ці шанси зруйнували.

100 років тому Україна не відбулася як незалежна держава через чвари еліт, слабкість інституцій, відсутність своєї сильної Армії. Через пасивність переважної більшості самих українців.

Сьогодні та сама Москва знову намагається упокорити Київ, повернути в свою орбіти на умовах «младшей сєстри».

Не дамо жодного шансу! З Днем Злуки нас. Мудрості, єдності, вивчення нашої історії і неповторення наших помилок.

Дякуємо ЗСУ – головному гаранту нашої Незалежності – за збереження української державності і кожен наш день!

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Джерело
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Теги: держава Україна День Соборності історія

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Ірина Геращенко

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