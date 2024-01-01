«Сама Україна для нас не ворог». Путін відзначився черговою цинічною заявою

Путін переконаний, що на Заході є люди, які хочуть роздробити країну-агресорку

Президент РФ вважає, що справжнім ворогом для нього є західні еліти

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна для РФ не є ворогом. Відповідну заяву він зробив сьогодні, 1 січня, під час візиту до військового шпиталю ім. Вишневського.

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«Сама Україна для нас не ворог. А ось ті, хто хоче знищити російську державність, ті, хто хоче, як вони кажуть, досягти стратегічної поразки Росії на полі бою, а це, в основному, на Заході», – заявив диктатор.

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Путін зауважив, що на Заході є різні люди, і додав, що там є ті, хто симпатизує Росії.

«Але є так звані еліти, для яких існування Росії у її сьогоднішніх розмірах, як вони гадають, неприйнятне», – зазначив президент країни-агресорки. На переконання Путіна, є ті, хто бажає «роздробити Росію».

Нагадаємо, у неділю, 31 грудня, близько 13:30 у всіх регіонах пролунала повітряна тривога, згодом стало відомо, що існує реальна повітряна загроза. У той самий час у Росії на Камчатці була 23:30 – громадяни держави-агресорки чекали на Новий рік та із задоволенням слухали вітальні слова Володимира Путіна.