В Україні у 2023 році значно знизився імпорт авто: несподівані цифри

У 2021 році в Україну ввезли 735 956 транспортних засобів

Впродовж 2023 року в Україну було ввезено майже 400 тисяч автівок. Як повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, це найнижчий показник за останні три роки.

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Торік було імпортовано 377 063 транспортні засоби, що на половину менше, ніж у 2021 році: тоді в країну ввезли 735 956 транспортних засобів. У 2022-му завезли 534 863. Найчастіше в країну ввозять легкові авто – 73,7%. Далі йдуть мотоцикли (10,1%) та вантажівки (9,7%).

Середній вік ввезеного авто у 2023 році становив 10 років. Найстаршим легковим авто, ввезеним торік, стала Toyota Supra 1990 року.

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Найбільший запит на бензинові авто – їхня частка в імпорті складає 43%. Дизельними були 33% ввезених торік авто.

Найбільше нововвезених авто зареєстрували у Києві – 11,5%, на Львівщині – 10% та в Одеській області – 7,6%.

Найпопулярнішою маркою авто серед усіх ввезених автомобілів у 2023 році став Volkswagen – 13,1%. На другому місці – Renault (9,2%), а п’ятірку лідерів завершують Skoda, Nissan та Audi.

Серед моделей найпопулярніший – Volkswagen Golf (3,2%), за ним Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Renault Megane Scenic.

Раніше повідомлялось, що Україна розпочала завозити польську картоплю. В Україні сильно зросла вартість картоплі, що стимулювало оптові закупівлі з-за кордону.