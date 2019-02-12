Рішення суду у справі Супрун досі не прийняте – МОЗ



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«Робота МОЗ України залишається заблокованою», - підкреслили у міністерстві

13 лютого о 10:00 керівництво МОЗ України проведе брифінг під будівлею суду

Окружний адміністративний суд Києва 12 лютого не зміг ухвалити рішення щодо клопотання про скасування ухвали, якою було заборонено Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.

«Рішення суду немає. Станом на кінець робочого дня суду (17:00) Окружний адміністративний суд не виніс рішення щодо клопотання про скасування ухвали, якою було заборонено Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров’я України. Робота МОЗ України залишається заблокованою», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з цього приводу у середу, 13 лютого, о 10:00 керівництво МОЗ України проведе брифінг під будівлею суду.

Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд м.Києва за позовом народного депутата Радикальної партії Ігоря Мосійчука заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України.

У своєму поясненні рішення Окружний адміністративний суд міста Києва аргументував відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків глави МОЗ тим, що, відповідно до нормативних актів, перший заступник міністра охорони здоров'я України може виконувати обов'язки міністра лише протягом місяця. Крім того, перший заступник може виконувати виключно ті повноваження міністра, які були йому надані за дорученням самого міністра, тоді як про наявність такого доручення щодо Супрун суду невідомо. Також суд узяв до уваги те, що Супрун досі перебуває в громадянстві США.