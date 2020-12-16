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    Рівень підтримки «Слуг народу» за рік знизився вдвічі – опитування

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    У порівнянні з груднем 2019 року рівень електоральної підтримки&nbsp;&laquo;Слуги народу&raquo; знизився з 36% до 17,5% - Рівень підтримки «Слуг народу» за рік знизився вдвічі – опитування
    У порівнянні з груднем 2019 року рівень електоральної підтримки «Слуги народу» знизився з 36% до 17,5%
    Фото: Слуга Народу/Facebook

    Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то в парламент пройшли б п’ять партій

    За результатами опитувань центру Разумкова, рівень електоральної підтримки партії «Слуга народу» за рік знизився вдвічі з 36% до 17,5% серед усіх опитаних.

    Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то в парламент пройшли б п’ять партій. Найбільшу підтримку українців отримала б «Слуга народу», за яку готові віддати свій голос 17,5% усіх опитаних або 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

    За «Євросолідарність» готові проголосувати 19,5% тих, хто визначився із вибором, за «Опозиційну платформа – За життя» – 18%, за ВО «Батьківщина» – 9%, за партію «Сила й честь» – 5%.

    З урахуванням похибки, шанси пройти в Раду мають партії «Українська стратегія Гройсмана» – 4%, ВО «Свобода» – 3%.

    У порівнянні з груднем 2019 року рівень електоральної підтримки «Слуги народу» знизився з 36% до 17,5% серед усіх опитаних. Водночас рівень електоральної підтримки «Євросолідарністі» за цей період зріс із 7% до 13%, партії «ОПЗЖ» – із 10% до 13%.

    Рівень підтримки «Батьківщина» не змінився, те ж само стосується партії «Сила й честь».

    Скріншот: razumkov.org.ua
    Скріншот: razumkov.org.ua

    Зазначимо, що більшість українців вважає президента Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. За чинного президента у першому турі проголосували б менше 30% українців. 

    Дослідження проводили з 4 по 9 грудня серед 2 018 респондентів по всій Україні, окрім окупованого Криму та ОРДЛО. Опитування відбувалося методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

    Теги: Верховна Рада соцопитування вибори партія Слуга народу
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