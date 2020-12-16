За Зеленського у першому турі проголосували б менше 30% українців – опитування

За чинного президента планують голосувати 18,6% усіх опитаних і 28% тих, хто візьме участь у виборах

Дослідження проводили з 4 по 9 грудня по всій Україні

Якби президентські вибори відбувалися на початку грудня 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. За чинного президента планують голосувати 18,6% усіх опитаних і 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, мають намір проголосувати за Петра Порошенка відповідно 12,9% і 19,3%, за Юрія Бойка – відповідно 12,1% і 17,2%, за Юлію Тимошенко – відповідно 5,8% і 7,7%, за Ігоря Смешка – відповідно 4,5% і 5,8%.

Крім того, планують голосувати за Володимир Гройсмана – відповідно 3,2% і 4,1%, за Анатолія Гриценка – відповідно 2,6% і 3,0%, за Дмитра Разумкова – відповідно 2,0% і 2,5%, Руслана Кошулинського – відповідно 1,2% та 1,9%, Олега Ляшка – 1,3% та 1,6%, Віталія Кличка – 1,1% та 1,5%, Олександра Вілкула – 0,7% та 0,9%.

Скріншот: razumkov.org.ua

Якби до другого туру вийшли Зеленський та Порошенко, за першого проголосували б 57% респондентів, за другого – 43%.

Нагадаємо, якби президентські вибори відбувалися в листопаді, то за чинного президента проголосувало б 21,4% усіх опитаних і 31,2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. У жовтні цифри були такі: 25,3% та 33,3%.

Свіже опитування свідчить, що більшість українців вважає президента Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року.

Дослідження проводили з 4 по 9 грудня серед 2 018 респондентів по всій Україні, окрім окупованого Криму та ОРДЛО. Опитування відбувалося методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.