Рівень смертності від Covid-19 в Україні один з найнижчих в Європі – Шмигаль

Минулої доби від коронавірусу вперше померли понад 200 пацієнтів в Україні

В Україні рівень смертності від Covid-19 становить 1,8%. Про це на годині уряду у парламенті заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Маємо один з найнижчих показників у Європі – 1,8%. Це той самий рівень, що і в Німеччині», – наголосив глава уряду.

В Україні за минулу добу, 5 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 721 людини. Також відомо, що вчора 201 хворий помер від ускладнень, що є добовим антирекордом за весь час пандемії в Україні.

До слова, у Міністерстві охорони здоров'я назвали фейком інформацію про створення так званих чорних зон карантину з найжорсткішими обмеженнями.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що, попри поки що стабільну ситуацію з кількістю ліжок в лікарня, вже в грудні може настати колапс медичної системи, якщо темпи поширення Covid-19 будуть зростати.

Також Степанов заявив, що в Україні можуть ввести жорсткий карантин «вихідного дня». Разом з тим Степанов назвав умови введення комендантської години в країні.

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