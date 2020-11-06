«Чорних» зон карантину в Україні не буде – МОЗ

Локдаун поки не планується

У Міністерстві охорони здоров'я назвали фейком інформацію про створення так званих чорних зон карантину з найжорсткішими обмеженнями.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час ранкового брифінгу 6 листопада. Він запевнив, що запровадження «чорних» зон не обговорювали, це «фейк» і «нісенітниця».

«Жодних «чорних» зон ніхто не пропонував запроваджувати», - заявив Степанов.

Разом з тим Степанов заявив, що, попри поки що стабільну ситуацію з кількістю ліжок в лікарня, вже в грудні може настати колапс медичної системи, якщо темпи поширення Covid-19 будуть зростати.

Про запровадження так званих чорних зон, введення комендантської години спершу написали деякі ЗМІ. Вони посилалися на результати наради в президента та зазначали те, що повного локдауну не буде, але влада хоче запровадити 5 зону карантину - «чорну». За словами журналістів, назва умовна, але в такому регіоні начебто планувався «місцевий локдаун із зупинкою всього».

Наразі в Україні діє адаптивний карантин, згідно з яким регіони поділяють на чотири карантинні зони за рівнем поширення Covid-19. Цей поділ діє з 2 листопада.

Також Степанов заявив, що в Україні можуть ввести жорсткий карантин «вихідного дня». Разом з тим Степанов назвав умови введення комендантської години в країні.

В Україні за минулу добу, 5 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 721 людини. Також відомо, що вчора 10 762 пацієнти одужали, а 201 - помер від ускладнень.

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