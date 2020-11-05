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    В Україні можуть ввести жорсткий карантин «вихідного дня», – Степанов

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    В Україні можуть ввести жорсткий карантин &laquo;вихідного дня&raquo; - В Україні можуть ввести жорсткий карантин «вихідного дня», – Степанов
    В Україні можуть ввести жорсткий карантин «вихідного дня»

    В Україні хочуть вводити жорсткий карантин на суботу і неділю

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні можуть ввести карантин «вихідного дня» вже з наступного тижня.

    Про це він заявив в ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

    «В Україні можуть ввести карантин «вихідного дня» вже з наступного тижня. Він передбачає посилення обмежень у неробочі дні», – йдеться у повідомленні.

    Він зазначив, що такі заходи повинні допомогти певною мірою розірвати ланцюги передачі вірусу через обмеження спілкування між людьми.

    «Коли ми дивимося на ситуацію в країні, то розуміємо, що не можемо ввести локдаун, як це роблять у деяких країнах. Ні два, ні три тижні. Тому ми змушені вводити жорсткий карантин на суботу і неділю. У ці дні у нас будуть працювати продуктові магазини, аптеки і транспорт. Все інше має не працювати», – зазначив Степанов.

    В Україні за минулу добу, 4 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 850 людей – це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 8 378 пацієнтів одужали, а 193 – померли від ускладнень. У Києві за минулу добу коронавірус виявлено у 983 людей.

    За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid–19 зареєстровано у місті Київ, а також Харківській, Хмельницькій, Запорізькій та Донецькій областях.

    В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року. 
    міністр Максим Степанов хвороби карантин транспорт коронавірус
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