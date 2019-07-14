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    Рівень тіньової економіки у минулому році знизився на 2% порівняно із 2017-м, – Мінекономіки

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    Рівень тіньової економіки у минулому році знизився на 2% порівняно із 2017-м, – Мінекономіки

    У минулому році рівень тіньової економіки вперше за 10 років знизився до 30% ВВП

    У 2018 році рівень тіньової економіки становив 30% від офіційного ВВП. Про це ідеться у звіті «Основні тенденції тіньової економіки в Україні», який щоквартально публікує Міністерство економічного розвитку.

    Рівень тіньової економіки у 2018 році став на 2 процентні пункти нижчим порівняно із 2017 роком, зазначили у пресслужбі.

    Відомство підкреслює, що, порівнюючи аналогічні показники попередніх років, у 2018 році зафіксовано найнижчий рівень із 2009 року.

    «Такий рівень детінізації економіки можна розглядати як один із критеріїв оцінки ефективності впроваджуваних реформ і сприйняття їх суспільством», – підкреслили у пресслужбі.

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