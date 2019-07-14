Рівень тіньової економіки у минулому році знизився на 2% порівняно із 2017-м, – Мінекономіки



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У минулому році рівень тіньової економіки вперше за 10 років знизився до 30% ВВП

У 2018 році рівень тіньової економіки становив 30% від офіційного ВВП. Про це ідеться у звіті «Основні тенденції тіньової економіки в Україні», який щоквартально публікує Міністерство економічного розвитку.

Рівень тіньової економіки у 2018 році став на 2 процентні пункти нижчим порівняно із 2017 роком, зазначили у пресслужбі.

Відомство підкреслює, що, порівнюючи аналогічні показники попередніх років, у 2018 році зафіксовано найнижчий рівень із 2009 року.

«Такий рівень детінізації економіки можна розглядати як один із критеріїв оцінки ефективності впроваджуваних реформ і сприйняття їх суспільством», – підкреслили у пресслужбі.