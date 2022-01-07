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    Різдво із сонечком та морозами: прогноз погоди на 7 січня

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    Сьогодні в Україні опадів не прогнозують - Різдво із сонечком та морозами: прогноз погоди на 7 січня
    Сьогодні в Україні опадів не прогнозують
    фото: Фотоподорожі Україною/ Facebook

    У п’ятницю буде сонячно на всій території країни

    Погода на Різдво в Україні буде переважно сонячною. Про це інформує Укргідрометцентр.

    Крім того, на Різдво стане відчутно прохолодніше. На півночі температура повітря удень триматиметься на рівні від -1 до +1°. Уночі найбільш прохолодно буде в Сумах – до -5°.

    Майже такими самими будуть температурні показники і на заході.

    На сході вдень буде на два градуси вище – +3°, а вночі у Харківській області похолоднішає до -2°.

    До +2° удень та до -4° уночі буде в центральних областях.

    Цього ж дня на півдні буде дещо тепліше. До +7° удень та до +5° уночі синоптики прогнозують у Криму.

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    У Києві опадів не прогнозується, температура удень буде від -1 до +1, уночі стовпчики термометрів опустяться до -3.

    Нагадаємо, 2021-й у Києві ввійшов у двадцятку найтепліших і найсухіших за 140 років.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    Різдво із сонечком та морозами: прогноз погоди на 7 січня