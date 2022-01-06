Синоптики розповіли, якою буде погода у переддень Різдва

6 січня на півдні України буде тепло та сонячно, на заході ж дощитиме

Погода в Україні 6 січня буде значно відрізнятися в різних регіонах. На півночі та півдні буде сухо та сонячно, у решті областей передбачається дощ із мокрим снігом та мокрий сніг. Вітер у четвер буде західним. Його швидкість сягатиме 7-12 м/с. Про це інформує Укргідрометцентр.

На півночі мокрий сніг припиниться удень. Температура повітря підвищиться до +4°С у Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.

На півдні істотних опадів не передбачається ні вдень, ні вночі. Крім того, 6 січня синоптики там прогнозують досить теплу погоду. У Криму стовпчики термометрів підвищаться аж до +13°С, а в Херсоні та Одесі – до +11°С.

На заході удень передбачається дощ із мокрим снігом. Місцями сильні опади будуть у Закарпатській області. Однак 6 січня там буде й найвища температура серед усіх західних областей – до +7°С удень та +3°С уночі.

На сході удень переважно буде сніг та мокрий сніг. У Донецькій області стовпчики термометрів удень покажуть до +9°С.

У центрі ітиме дощ. У Кропивницькому температура повітря підвищиться до +6°С удень та до +4°С уночі.

У Києві дощ ітиме лише вночі. Удень температура повітря становитиме до +5°С, уночі – до +3°С.

Нагадаємо, 2021-й у Києві ввійшов у двадцятку найтепліших і найсухіших за 140 років.

Як відомо, Київ розпочав новий рік із температурних рекордів.

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