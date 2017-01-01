Різдвяне перемир’я: один військовий загинув, п’ятеро поранено

Український боєць загинув в районі шахти «Бутівка»

За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі загинув український військовослужбовець, п’ятеро - було поранено. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник. [READ_MORE] «Під час ворожого обстрілу в районі шахти «Бутівка» від смертельного



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Український боєць загинув в районі шахти «Бутівка»

За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі загинув український військовослужбовець, п’ятеро - було поранено.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Під час ворожого обстрілу в районі шахти «Бутівка» від смертельного поранення загинув один військовослужбовець ЗС, ще двоє були поранені ворожими снайперами у районі селищ Золоте і Новолуганське. Стан одного з них характеризується як важкий. Поблизу Луганська двоє бійців ЗС зазнали бойових травм внаслідок ворожого обстрілу. Крім того, зазнав поранення один військовослужбовець Національної гвардії, який підірвався на вибуховому пристрої біля селища Водяне», - сказав він.

Нагадаємо, вчора на Луганщині також активізувалися ворожі снайпери.

За минулу добу російсько-терористичні війська шість разів порушили режим тиші, застосовуючи міномети та кулемети.