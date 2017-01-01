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    Українські військові понесли втрати в зоні АТО: є загиблий та поранені

    Минулої доби російсько-терористичні війська шість разів порушили режим тиші, застосовуючи міномети та кулемети
    Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят.  Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «На Луганському напрямку, у вечірній час, ворог не дотримувався умов перемир’я у районі Світлодарської
    • Сьогодні, 06:24
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    Українські військовослужбовці
    Українські військовослужбовці

    Минулої доби російсько-терористичні війська шість разів порушили режим тиші, застосовуючи міномети та кулемети

    Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят. 

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «На Луганському напрямку, у вечірній час, ворог не дотримувався умов перемир’я у районі Світлодарської дуги. Поблизу Луганського противник застосував 82-мм міномети і великокаліберні кулемети та близько двох годин вів вогонь по оборонних укріплень Збройних сил України», - йдеться у ранковому звіті штабу.

     Також зі стрілецької зброї російські найманці турбували захисників Станиці Луганської. Окрім того, у районі Луганського за світлої пори доби зафіксовано проліт ворожого БПЛА, який у цей період коригував мінометний вогонь противника. Слід зазначити, що застосування безпілотників заборонено Мінськими домовленостями.

    На інших ключових ділянках порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Загалом, минулої доби російсько-терористичні війська шість разів порушили режим тиші.

    «Внаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців поранено, двоє отримали бойові травми і, на жаль, Україна втратила одного захисника.
    Висловлюємо співчуття рідним і близьким воїна, який віддав життя за Батьківщину», - резюмували у штабі АТО.

    Нагадаємо, вчора на Луганщині також активізувалися ворожі снайпери.

    Як повідомлялося, у понеділок в зоні проведення АТО жоден український військовослужбовець не загинув та не отримав поранення, окрім того незаконні збройні формування суттєво зменшили кількість провокацій.

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