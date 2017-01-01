Українські військові понесли втрати в зоні АТО: є загиблий та поранені

Минулої доби російсько-терористичні війська шість разів порушили режим тиші, застосовуючи міномети та кулемети

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «На Луганському напрямку, у вечірній час, ворог не дотримувався умов перемир’я у районі Світлодарської



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Українські військовослужбовці

Минулої доби російсько-терористичні війська шість разів порушили режим тиші, застосовуючи міномети та кулемети

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На Луганському напрямку, у вечірній час, ворог не дотримувався умов перемир’я у районі Світлодарської дуги. Поблизу Луганського противник застосував 82-мм міномети і великокаліберні кулемети та близько двох годин вів вогонь по оборонних укріплень Збройних сил України», - йдеться у ранковому звіті штабу.

Також зі стрілецької зброї російські найманці турбували захисників Станиці Луганської. Окрім того, у районі Луганського за світлої пори доби зафіксовано проліт ворожого БПЛА, який у цей період коригував мінометний вогонь противника. Слід зазначити, що застосування безпілотників заборонено Мінськими домовленостями.

На інших ключових ділянках порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Загалом, минулої доби російсько-терористичні війська шість разів порушили режим тиші.

«Внаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців поранено, двоє отримали бойові травми і, на жаль, Україна втратила одного захисника.

Висловлюємо співчуття рідним і близьким воїна, який віддав життя за Батьківщину», - резюмували у штабі АТО.

Нагадаємо, вчора на Луганщині також активізувалися ворожі снайпери.

Як повідомлялося, у понеділок в зоні проведення АТО жоден український військовослужбовець не загинув та не отримав поранення, окрім того незаконні збройні формування суттєво зменшили кількість провокацій.