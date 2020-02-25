У Дніпрі оголошено про підозру слідчому, що вимагав 250 тис. гривень за закриття провадження



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Фото: пресцентр СБУ

Посадовець вимагав гроші від представника комерційної структури у сфері торгівлі продуктами. За 250 тис. гривень поліцейський «гарантував» підприємцю закриття ровадження, розпочатого за порушення санітарних норм

Служба безпеки України викрила начальника слідчого відділення одного з райвідділів Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, причетного до одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, посадовець вимагав гроші від представника комерційної структури у сфері торгівлі продуктами харчування. За 250 тис. гривень поліцейський «гарантував» підприємцю закриття кримінального провадження, розпочатого щодо нього за порушення санітарних правил і норм.

Фото: пресцентр СБУ

Правоохоронці затримали посадовця на одній з вулиць Дніпра згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання всієї суми хабара.

Наразі фігуранту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.

Операція проводилась спільно з Центральним апаратом Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.