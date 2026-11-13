Росіяни видали себе за українських посадовців і обманули OpenAI

Перевірка підтвердила, що співрозмовниками були пранкери, які раніше неодноразово обирали своїми цілями посадовців

Під час 17-хвилинної розмови представники компанії обговорили військову співпрацю з Україною і контакти з Пентагоном

Російські пранкери Вован і Лексус провели відеорозмову з трьома високопосадовцями американської компанії OpenAI, представившись головою Служби зовнішньої розвідки України Рустемом Умєровим. Організувати контакт їм допоміг український посадовець у Сан-Франциско, який не знав про справжні наміри співрозмовників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування американського видання The Intercept.

Як росіяни потрапили на розмову з керівництвом OpenAI

За інформацією The Intercept, до відеодзвінка, який тривав 17 хвилин, долучилися троє представників OpenAI:

Саша Бейкер – керівниця напряму політики національної безпеки;

Керолайн Зір – керівниця стратегічних ініціатив;

Бен Крамптон – відповідальний за напрям національної безпеки компанії в Європі.

Усі троє раніше працювали в державних структурах. Бейкер і Зір обіймали високі посади в Міністерстві оборони США, а Крамптон має досвід роботи в Європейському союзі та Організації Об'єднаних Націй.

Схема знайомства виявилася доволі простою. Володимир Кузнєцов, відомий як Вован, розповів The Intercept, що спочатку вони з Олексієм Столяровим (Лексусом) зв'язалися з високопосадовцем України в Сан-Франциско. Представившись Рустемом Умєровим, пранкери переконали його допомогти організувати зустріч із керівниками OpenAI.

За словами Кузнєцова, український посадовець уже налагоджував контакти з компанією через українську громаду в Каліфорнії. Він підтримував зв'язок із Сашею Бейкер, з якою познайомився завдяки її попередній роботі в американському оборонному відомстві.

Ім'я українського посадовця журналісти не розкрили. Під час самої відеорозмови людина, яка видавала себе за Умєрова, не вмикала камеру. Водночас Бейкер і Зір зазначили, що вже зустрічалися зі справжнім очільником української розвідки та раді знову поспілкуватися з ним.

Що представники OpenAI розповіли про військову співпрацю

Основною темою розмови стала можливість поглиблення взаємодії компанії з Україною, зокрема застосування штучного інтелекту у військовій сфері. Співрозмовники порушили питання надання українській стороні технологій для наступальних операцій.

Бен Крамптон підтвердив зацікавленість OpenAI у тіснішій співпраці з Україною. Водночас він зауважив, що всередині компанії немає одностайності щодо використання її розробок у наступальних військових цілях.

«З нашого боку немає жодних сумнівів у тому, що ми хочемо мати якомога тісніші відносини з Україною. Але, можливо, нам не вдасться одразу досягти бажаного рівня співпраці», – сказав Крамптон.

За його словами, частина керівництва OpenAI не готова активно залучати технології компанії до наступальних військових операцій. Водночас представник компанії зауважив, що в певних ситуаціях наступальні та оборонні можливості штучного інтелекту складно чітко розмежувати.

Саша Бейкер також розповіла, що представники OpenAI вже контактували з Пентагоном щодо можливої допомоги Україні.

Які проєкти OpenAI обговорювала з Україною

Під час відеодзвінка згадували співпрацю над моделлю штучного інтелекту Daybreak Blue, призначеною для пошуку вразливостей у комп'ютерних системах та допомоги в їх усуненні. Окремо йшлося про перші контакти компанії з Міністерством оборони України.

Бен Крамптон підтвердив, що певна комунікація з українським оборонним відомством уже відбувалася. За його словами, контакти підтримували переважно через співробітника OpenAI у Вашингтоні, який раніше працював із командою Delta Міністерства оборони України.

«Певні контакти з Міністерством оборони були», – зазначив Крамптон.

Цей напрям має і публічне продовження. 23 вересня 2026 року OpenAI оголосила про надання українському уряду доступу до програми Daybreak для захисту цивільної інфраструктури від кіберзагроз. Ініціативу реалізують спільно з Міністерством цифрової трансформації України. Вона передбачає використання ШІ для виявлення вразливостей програмного забезпечення, розробки та перевірки виправлень.

Проєкт представили генеральний консул України в Сан-Франциско Дмитро Кушнерук і керівниця напряму політики національної безпеки OpenAI Саша Бейкер.

Ще один важливий контекст – співпраця OpenAI з американським оборонним відомством. У липні 2025 року Пентагон оголосив про контракти з чотирма розробниками штучного інтелекту: OpenAI, Anthropic, Google та xAI. Гранична сума кожної угоди становила $200 млн. Програми мали допомогти американським військовим використовувати ШІ для виконання завдань національної безпеки.

Як OpenAI відреагувала на розіграш

Речник OpenAI Нейт Еванс підтвердив The Intercept, що компанія перевірила обставини відеодзвінка. За його словами, розслідування розпочали за кілька тижнів до публікації матеріалу. Перевірка за участю відповідних органів підтвердила, що співрозмовниками були пранкери, які раніше неодноразово обирали своїми цілями посадовців та представників інших компаній.

«Ми вжили заходів, щоб унеможливити подібні ситуації в майбутньому», – повідомив Еванс. Водночас конкретні зміни в процедурах перевірки співрозмовників компанія не розкрила.

Під час розмови також обговорювали Ілона Маска та ставлення президента США Дональда Трампа до України. Бейкер пожартувала, що Маск не є прихильником керівника OpenAI. Коментуючи погіршення відносин між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, вона назвала ситуацію прикрою та запевнила, що американське суспільство й дослідники компанії загалом підтримують Україну.

Нагадаємо, російські пранкери Вован і Лексус уже неодноразово видавали себе за українських та іноземних посадовців, щоб отримати розмови з політиками. У червні 2026 року вони представилися міністром закордонних справ Албанії та зв'язалися з віцепрем'єркою Молдови Крістіною Герасимов. Після оприлюднення запису посадовиця заявила, що з розмови вирізали окремі фрагменти, які могли створити хибне враження про її позицію.