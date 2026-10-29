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Енергетика, залізниця та мільярдні збитки: Корецький провів переговори із прем’єром Естонії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Енергетика, залізниця та мільярдні збитки: Корецький провів переговори із прем’єром Естонії
Прем'єр наголосив, що допомога партнерів потрібна Україні вже зараз
фото: Сергій Корецький

Сторони обговорили фінансування потреб України на наступний рік і підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Таллінні

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів телефонну розмову з главою уряду Естонії Крістеном Міхалом. Сторони обговорили двосторонню співпрацю, підтримку євроінтеграційного курсу України, енергетику, залізничне сполучення та фінансування потреб держави на 2027 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

Окрему увагу співрозмовники приділили постачанню локомотивів для України. Також вони узгодили спільний підхід до Конференції з відновлення України (URC-2027), яка має відбутися в січні в Таллінні.

За словами Корецького, з огляду на виклики майбутньої зими важливо, щоб конференція зосередилася на стійкості України та передбачала конкретні кроки для підтримки держави.

Під час розмови Корецький поінформував естонського колегу про наслідки російських ударів по енергетиці, економіці, зв’язку та критичній інфраструктурі України.

За його словами, збитки від атак сягають майже $8 млрд. Крім того, через пошкодження та руйнування держава недоотримує податкові надходження.

Корецький наголосив, що допомога партнерів потрібна Україні вже зараз, а не лише в межах майбутніх міжнародних заходів.

«Тому конференція має дати конкретний результат: практичну допомогу та консолідовану підтримку партнерів уже зараз», – зазначив він.

Глава українського уряду подякував Естонії та особисто Крістену Міхалу за послідовну підтримку України, дружбу й партнерство.

Варто нагадати, що міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що країна відмовитись від участі в Олімпійських іграх через повернення російських спортсменів на міжнародні змагання.

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Теги: Сергій Корецький Україна Естонія війна

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