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Україна та Росія завершили переговори про перемир'я без домовленостей – Зеленський

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна та Росія завершили переговори про перемир'я без домовленостей – Зеленський
Зеленський повідомив про відсутність домовленостей із РФ щодо припинення вогню
скриншот з відео

Російська делегація заявила про відсутність повноважень для погодження припинення вогню, зокрема ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська та російська сторони не досягли домовленостей про припинення вогню. За його словами, представники РФ заявили про відсутність відповідного мандата для обговорення перемир'я, зокрема припинення атак на енергетичну та критичну інфраструктуру. Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Дубліні, передає «Главком».

За словами президента, під час переговорів порушували питання загального припинення вогню, а також окремих домовленостей, які стосуються енергетичної інфраструктури та безпеки на морі. Однак російська делегація повідомила, що не має повноважень для ухвалення відповідних рішень.

«Сьогодні порушуються питання, які стосуються припинення вогню, енергетичного припинення вогню, припинення вогню на морі, щодо критичної інфраструктури, але російська сторона говорить про те, що в них немає відповідного мандата саме на ці питання», – заявив Зеленський.

Окремо Зеленський розповів про результати переговорів в Абу-Дабі та питання, на які Україна очікує відповіді російської сторони найближчим часом.

Одним із ключових напрямів став обмін військовополоненими. За словами глави держави, під час переговорів обговорювали можливість масштабного обміну у форматі 1000 на 1000 осіб. Також розглядали варіант звільнення по 1200 військовополонених із кожного боку. «Не бачу причин, чому Росія повинна відмовити», – наголосив президент.

Зеленський висловив сподівання, що вже завтра, 12 листопада, українська сторона отримає відповідь Москви на відповідну пропозицію. Водночас остаточних домовленостей про проведення обміну поки немає.

Другим питанням, яке обговорювали під час переговорів, стали гарантії безпеки для України. Президент зазначив, що Київ також очікує реакції російського керівництва на пропозиції, пов'язані із забезпеченням довгострокової безпеки держави.

За словами Зеленського, американська сторона має отримати відповіді Росії за обома напрямами – стосовно обміну військовополоненими та гарантій безпеки.

Водночас глава держави скептично оцінив перспективи суттєвого прориву в переговорному процесі. Попри продовження дипломатичних контактів, президент не висловив упевненості в готовності Москви погодитися на запропоновані рішення.

10–11 листопада в Абу-Дабі відбувся дводенний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Це перші за дев’ять місяців переговори такого формату. Сторони обговорювали шляхи завершення війни, територіальне питання, гарантії безпеки для України та гуманітарні домовленості.

Головним результатом зустрічей стала домовленість про підготовку нового масштабного обміну військовополоненими. Про це повідомили очільник української делегації Рустем Умєров та представник російської сторони Володимир Мединський. Кількість полонених і терміни обміну поки не оголошували. Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що першим кроком до мирного врегулювання має стати припинення війни, після чого можна переходити до обговорення безпеки та майбутніх домовленостей.

За підсумками переговорів сторони визнали, що між ними залишаються суттєві розбіжності. Зокрема, найскладнішим питанням Джаред Кушнер назвав територіальне врегулювання, від якого, за його словами, залежить укладення угоди про гарантії безпеки. Американські представники

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Теги: переговори Україна росія

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