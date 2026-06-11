Віцепрем'єрка Молдови стала жертвою російських пранкерів

Після появи запису у відкритому доступі Крістіна Герасимов відреагувала на ситуацію

Російські пранкери видали себе за главу МЗС Албанії та записали розмову з віцепрем'єркою Молдов

Віцепрем'єрка з питань європейської інтеграції Молдови Крістіна Герасимов стала жертвою телефонного розіграшу російських пранкерів «Вована» та «Лексуса». Вони зв'язалися з посадовицею, представившись міністром закордонних справ Албанії, а згодом оприлюднили запис розмови. Про це повідомляє Newsmaker, передає «Главком».

Опублікований запис триває близько 18 хвилин. Під час бесіди сторони обговорювали європейську інтеграцію Молдови, перспективи реінтеграції Придністров'я та питання святкування Дня перемоги.

Однією з головних тем стала взаємодія Кишинева з Європейським Союзом. У ході розмови Герасимов зазначила, що «не бачить конкретних кроків» з боку ЄС на шляху просування Молдови до членства.

Також вона заявила, що після саміту Європейської політичної спільноти не отримала позитивних сигналів щодо подальшого розвитку переговорного процесу, а Німеччина не надає чіткої інформації про наступні етапи євроінтеграції.

Крім того, за словами віцепрем'єрки, президентка Молдови Майя Санду стурбована нинішніми темпами зближення країни з Європейським Союзом.

Після появи запису у відкритому доступі Крістіна Герасимов відреагувала на ситуацію у Facebook та підтвердила справжність розмови.

«Чим активніше Молдова просувається по європейському шляху, тим сильніше стають спроби дезінформації з боку РФ, направлені на підрив цього процесу. В випадку опублікованого матеріалу йдеться про фрагменти, вирвані з контексту звичайної розмови, схожої на багато телефонних бесід, які я веду з європейськими дипломатами та партнерами. Із більш тривалої розмови обрали, скоротили та представили лише окремі фрагменти, щоб створити хибні інтерпретації та завдати шкоди іміджу Республіки Молдова», – заявила вона.

«Вован» і «Лексус», справжні імена яких Володимир Кузнєцов та Олексій Столяров, протягом багатьох років телефонують західним політикам та посадовцям, використовуючи вигадані особи. Останнім часом вони також активно застосовують технології штучного інтелекту.

Це вже не перший випадок, коли об'єктами їхніх розіграшів стають представники молдовської влади. Раніше пранкери контактували з президенткою Майєю Санду, колишньою очільницею Антикорупційної прокуратури Веронікою Драгалін та експрезидентом Молдови Ніколає Тімофті.

До слова, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні стала жертвою російських пранкерів, які зателефонували їй та представилися президентом комісії Африканського союзу.