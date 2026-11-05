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Україна відстає від Молдови на шляху до ЄС через корупцію – FT

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Україна відстає від Молдови на шляху до ЄС через корупцію – FT
Єврокомісія оцінила темпи вступу України та Молдови до Європейського Союзу
фото: Vijesti

Єврокомісія очікує завершення переговорів із Кишиневом на початку 2028 року, тоді як Києву знадобиться більше часу для проведення реформ

Україна почала відставати від Молдови у процесі вступу до Європейського Союзу через недостатні темпи антикорупційних реформ. Європейська комісія вважає, що Кишинів може завершити переговори про членство на початку 2028 року, тоді як Києву для цього знадобиться додатковий час. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, відповідні висновки містяться у щорічних звітах Єврокомісії щодо розширення ЄС, оприлюднених 4 листопада.

Україна та Молдова подали заявки на вступ до Євросоюзу у 2022 році, після початку повномасштабного російського вторгнення. Відтоді обидві держави просувалися євроінтеграційним шляхом приблизно однаковими темпами.

Однак остання оцінка Брюсселя свідчить про різницю в швидкості реформ. За прогнозом, Молдова може завершити переговори на початку 2028 року, тоді як Україні для цього може знадобитися ще приблизно рік.

Єврокомісія відзначила прогрес Києва в умовах повномасштабної війни, проте наголосила на необхідності прискорити зміни у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

Зокрема, у Брюсселі вважають, що Україна має забезпечити суттєві результати в антикорупційній політиці, зміцненні демократичних інституцій та реформуванні державного управління.

За оцінками, які наводить Financial Times, Молдова може завершити переговори за 25 тематичними розділами вже у 2027 році. Для України на цей період прогнозують завершення переговорів лише за сімома розділами.

Водночас Єврокомісія позитивно оцінила роботу українських антикорупційних органів, які продовжують діяти в умовах війни. У Брюсселі також відзначили ухвалення парламентом законодавчих змін, необхідних для отримання фінансової допомоги ЄС.

Для прискорення реформ Європейська комісія створила спеціальну робочу групу, яка допомагатиме Україні виконувати вимоги у сфері верховенства права.

При цьому в офіційному повідомленні Єврокомісії зазначається, що Україна вже виконала умови для відкриття всіх переговорних кластерів. Водночас для завершення переговорів необхідно прискорити реформи, зокрема у сфері правосуддя та функціонування демократичних інституцій.

Нагадаємо, 4 листопада «Главком» повідомляв про оцінку Єврокомісією прогресу України на шляху до ЄС. За даними українського уряду, рівень підготовки до вступу покращився у дев'яти переговорних розділах, а погіршення оцінок не зафіксували в жодному напрямі. Водночас Єврокомісія наголосила на необхідності прискорення окремих реформ.

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Теги: переговори Україна Молдова Єврокомісія

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