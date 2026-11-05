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CNN: Проміжні вибори в США матимуть наслідки далеко за межами країни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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CNN: Проміжні вибори в США матимуть наслідки далеко за межами країни
Демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу на виборах 3 листопада
фото: Getty Images

Для України послаблення впливу Трампа дає підстави розраховувати на поступове відновлення стабільної підтримки США

Поразка Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу суттєво послабила позиції Дональда Трампа та викликала резонанс серед міжнародних союзників і супротивників Вашингтона. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Хоча президент США зберігає значні повноваження у сфері зовнішньої політики, перехід обох палат під контроль Демократичної партії створює для нього нові важелі стримування.

В Ірані поразку республіканців сприйняли як публічне засудження воєнних дій США, а віцепрезидент Джей Ді Венс та президент Трамп визнали, що саме конфлікт і зростання цін на пальне стали критичним чинником електоральних втрат.

Водночас верховний лідер Моджтаба Хаменеї застеріг від очікувань щодо зміни курсу Вашингтона, а спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф наголосив на готовності Тегерана до жорсткої протидії. Іранське керівництво активізувало дипломатичні контакти через Катар, пропонуючи відкриття Ормузької протоки в обмін на виконання низки умов, однак ризик масштабнішої ескалації залишається високим через коливання Трампа між укладенням угоди та новими військовими ударами.

Двопартійна підтримка Ізраїлю у США зазнає глибокої кризи: заява Трампа про намір зупинити військову допомогу та перемога демократів стали сигнал про завершення цілої епохи у відносинах двох країн. Експерти вказують на загрозу припинення обміну розвідувальними даними, заморожування спільних оборонних розробок, зокрема системи «Залізний купол», та можливу втрату американського вето в Раді Безпеки ООН. Ситуацію ускладнює й внутрішньополітична нестабільність в самому Ізраїлі, де прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу втратив більшість у парламенті на тлі зростаючої міжнародної ізоляції.

Для України послаблення впливу Трампа дає підстави розраховувати на поступове відновлення стабільної підтримки з боку Вашингтона після тривалого періоду напруги та обмежень у постачанні озброєння. В Офісі Президента України зазначають намір розвивати конструктивну співпрацю з новообраним Конгресом задля отримання засобів ППО Patriot та іншої допомоги.

Проте головним ризиком залишається можливість активізації дій Кремля: Володимир Путін може спробувати максимально використати залишок президентського терміну Трампа для досягнення своїх цілей у війні до зміни політичного курсу в США.

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу. 

Теги: Дональд Трамп вибори у США Іран Ізраїль Україна

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