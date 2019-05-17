Росії дозволили брати участь у виборах нового генсека Ради Європи



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Нині у Раді Європи діє потужне лобі, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ

РФ у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ після накладання на її делегацію санкцій у ПАРЄ

Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у діяльності статутних органів організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генсека організації у червні.

Таке рішення ухвалив КМРЄ на рівні глав МЗС країн-членів на своїй річній сесії у п'ятницю в Гельсінкі, повідомляє Укрінформ.

«Усі країни-члени повинні мати право брати участь на рівних засадах у Комітеті міністрів і Парламентській асамблеї – двох статутних органах Ради Європи», - йдеться у рішенні.

Водночас, як нагадали міністри, одним із фундаментальних зобов’язань країн-членів є сплата внесків до бюджету РЄ.

Окрім цього, глави МЗС заявили, що вони б вітали той факт, якщо усі країни-члени зможуть взяти участь у сесії ПАРЄ у червні, відзначаючи важливість виборів генерального секретаря Ради Європи і суддів Європейського суду з прав людини.

Міністри також підкреслили важливість посилення координації у діях КМРЄ і ПАРЄ задля «зміцнення спроможності Організації ефективніше реагувати на ситуації, коли країна-член порушує свої статутні зобов'язання або не дотримується стандартів, фундаментальних принципів та цінностей Ради Європи».

Як відомо, РФ у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ після накладання на її делегацію санкцій у ПАРЄ у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України. Відтоді Росія не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Нагадаємо, постійний представник РФ при Раді Європи Іван Солтановський заявив, що Москва прораховує всі можливості стосовно подальшого перебування в РЄ і виходу із Європейської конвенції з прав людини. В червні має закінчитися дворічний термін, по завершенню якого може бути призупинене членство РФ в РЄ через несплату грошових внесків.