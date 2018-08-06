«Росіта називала мене «чахликом»: Ляшко похвалився оголоненим торсом



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Олег Ляшко

Нардеп закликав своїх політичних опонентів «показати людям свої фото»

Народний депутат та лідер Радикальної партії Олег Ляшко похизувався своєю фізичною формою після шести місяців тренувань.

Відповідне фото депутат оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Усього півроку наполегливої роботи і подивіться на результат. Хай покажуть людям свої фото мої опоненти Порошенко, Тимошенко, Гриценко», - написав Ляшко.

За словами нардепа, раніше він зовсім не займався спортом.

«Росіта (дружина Ляшка, - «Главком») називала мене «чахликом» і скаржилася, що в мене навіть кістки стирчали. Сьогодні я точно знаю, що моїй дружині немає на що скаржитися, хіба що на те, що я часто в роз‘їздах по Україні і, на жаль, мало буваю вдома», - резюмував Ляшко.