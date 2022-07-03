Росія цілеспрямовано атакує ракетами цивільні об’єкти: РНБО навела докази

Ракетний удар по торговому центру в Кременчуці завдавався з відстані 200 км

На відстані, з яких Росія атакувала Кременчук та Одещину, ракети Х-22 зберігають точність

Росія завдає цілеспрямованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України з метою терору населення й українського керівництва. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони (РНБО).

Аналітики зазначають, що про проблеми точності ракет Х-22, якими РФ обстрілює Україну, було відомо ще за часів СРСР – тоді в ракеті закладалося можливе відхилення від мети 500 м, проте повномасштабна війна в Україні показала, що відхилення сягає 3 км.

Росіяни почали випробовувати ракету Х-22 у травні, щоб з'ясувати її ефективність, унаслідок чого визначили, що дальність застосування подібних ракет становить не більше 200 км замість 600.

У відомстві заявили, що удар по торговому центру в Кременчуці завдавався з відстані 200 км, а Білгород-Дністровському — з відстані 170 км.

У Центрі протидії дезінформації резюмували, наголосивши, що удари росіян по цивільних об'єктах є не помилками точності, а прицільним вогнем, щоб тероризувати населення та керівництво України.

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр. У зруйнованому ракетним ударом торговому центрі Кременчука виявили вже 28 фрагментів тіл.

Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту- 22 М3 .

Президент Росії Володимир Путін цинічно прокоментував ракетний удар російських військ по торговельному центру в Кременчуці. Він заявив, що «там немає жодного теракту».

Як повідомлялося, в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару становить 21 особу.

Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

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