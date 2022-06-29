Путін цинічно прокоментував обстріл Кременчука: там немає жодного теракту

Путін заявив, що мовляв «російська армія не завдає ударів ні по яких цивільних об'єктах в Україні»

Президент Росії Володимир Путін цинічно прокоментував ракетний удар російських військ по торгівельному центру в Кременчуці. Про це російський лідер заявив, відповідаючи на запитання журналістів після Каспійського саміту, що пройшов у середу в Ашхабаді.

Путін заявив, що «спецоперація в Україні йде за планом».

Він також зазначив, що довіряє російським «професіоналам» щодо ходу війни в Україні.

Путін також цинічно відповів про ракетний обстріл ТРЦ у Кременчуці: «там немає жодного теракту». Але додав, що просто так «по полях» у нас (росіян, - ред.) ніхто не стріляє».

Нагадаємо, що у звичайних росіян в соцмережах уже за кількадесят хвилин після обстрілу кременчуцького ТРЦ з’явилися «версії», що ніякого влучання ракет у цивільний об’єкт нібито не було.

Додамо, що російські війська вчора, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, У перших офіційних даних йшлося про 18 загиблих та 59 постраждалих.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що у Кременчуці подали понад 40 заяв про безвісти зниклих рідних.