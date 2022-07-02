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  3. ЄС вважає ракетні удари Росії по Одещині військовим злочином
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    ЄС вважає ракетні удари Росії по Одещині військовим злочином

    ЄС вимагає від Росії припинити знищувати мирне населення України - ЄС вважає ракетні удари Росії по Одещині військовим злочином
    ЄС вимагає від Росії припинити знищувати мирне населення України
    фото із відкритих джерел

    Євросоюз обіцяє покарати всіх причетних до обстрілів

    В Євросоюзі засудили ракетні удари по Одеській області та вважають їх черговим російським воєнним злочином. Таку заяву зробив представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у Twitter.

    ЄС вимагає від Росії припинити завдавати ударів проти мирного населення. За словами Борреля, всіх, хто причетний до обстрілів, буде покарано.

    «Ці напади на мирних жителів мають припинитися негайно. Особи, відповідальні за дії, що є воєнними злочинами, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного права», – зазначив Боррель.

    Нагадаємо, вночі 1 липня в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

    Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря. Згодом стало відомо, що третя ворожа ракета влучила у ще одну базу відпочинку.

    Внаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 20 осіб. Ще 38 людей постраждали.

    Пізніше кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    ЄС вважає ракетні удари Росії по Одещині військовим злочином