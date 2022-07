ЄС вважає ракетні удари Росії по Одещині військовим злочином

В Євросоюзі засудили ракетні удари по Одеській області та вважають їх черговим російським воєнним злочином. Таку заяву зробив представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у Twitter.

ЄС вимагає від Росії припинити завдавати ударів проти мирного населення. За словами Борреля, всіх, хто причетний до обстрілів, буде покарано.

«Ці напади на мирних жителів мають припинитися негайно. Особи, відповідальні за дії, що є воєнними злочинами, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного права», – зазначив Боррель.

Many more civilian casualties with at least 19 people killed and 38 wounded by Russian attacks in #Odesa region.



These attacks on civilians have to stop immediately. Those responsible for acts amounting to war crimes will be held to account in accordance with international law.