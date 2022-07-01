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    Новини

    База відпочинку, яку обстріляли росіяни на Одещині, належить Молдові

    Окупанти влучили в реабілітаційний центр для дітей, що належать Молдові - База відпочинку, яку обстріляли росіяни на Одещині, належить Молдові
    Окупанти влучили в реабілітаційний центр для дітей, що належать Молдові
    фото: ДСНС

    База відпочинку в Сергіївці Одеської області призначалася для реабілітації дітей з важкими захворюваннями

    База відпочинку в Одеській області, на яку обстріляли окупанти – Реабілітаційний центр для дітей, що належать Молдові. Про це повідомила міністр охорони здоров'я Молдови Алла Немеренко.

    База відпочинку в Сергіївці Одеської області призначалася для реабілітації дітей з важкими захворюваннями.

    «Сам центр серйозно не постраждав від обстрілу. Нам повідомили, що п'ятеро співробітників отримали поранення, один загинув. Всі вони жили в будівлі, яка постраждала від обстрілу. Ці мирні люди зробили дні дітей Молдови красивішими, з любов'ю та відданістю подбали про їх реабілітацію і ми від усього серця бажаємо їм повного одужання. Родині загиблого колеги висловлюємо глибоке співчуття...», – написала вона.

    Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 20 осіб. Ще 38 людей постраждали.

    Сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

    Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.


    Теги: росія окупанти міністр війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    База відпочинку, яку обстріляли росіяни на Одещині, належить Молдові