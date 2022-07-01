База відпочинку, яку обстріляли росіяни на Одещині, належить Молдові

Окупанти влучили в реабілітаційний центр для дітей, що належать Молдові

База відпочинку в Сергіївці Одеської області призначалася для реабілітації дітей з важкими захворюваннями

База відпочинку в Одеській області, на яку обстріляли окупанти – Реабілітаційний центр для дітей, що належать Молдові. Про це повідомила міністр охорони здоров'я Молдови Алла Немеренко.

База відпочинку в Сергіївці Одеської області призначалася для реабілітації дітей з важкими захворюваннями.

«Сам центр серйозно не постраждав від обстрілу. Нам повідомили, що п'ятеро співробітників отримали поранення, один загинув. Всі вони жили в будівлі, яка постраждала від обстрілу. Ці мирні люди зробили дні дітей Молдови красивішими, з любов'ю та відданістю подбали про їх реабілітацію і ми від усього серця бажаємо їм повного одужання. Родині загиблого колеги висловлюємо глибоке співчуття...», – написала вона.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 20 осіб. Ще 38 людей постраждали.

Сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.