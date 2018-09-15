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    Росія хоче розділити Україну під виглядом федералізації - Клімкін

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    Павло Клімкін - Росія хоче розділити Україну під виглядом федералізації - Клімкін
    Павло Клімкін

    Глава МЗС України вважає, що для Росії неважливо, чи буде Київ прихильним до Москви, чи ні

    Головна ідея Росіх - фрагментувати та розділити Україну. Про це заявив Павло Клімкін під час виступу на форумі «Ялтинської європейської стратегії (YES)» у Києві.

    «У розділенні України полягає суть та тактика Кремля. Використати Донбас і штовхнути цю територію конфлікту в Україну під прапором російської ідеї федералізації», - сказав міністр.

    Клімкін також вважає, що для РФ не настільки важливо, якими будуть політичні реалії в Україні: проросійські чи ні.

    Очільник МЗС додав, що успіх України як вільної європейської країни буде впливати на ситуацію в Молдові та інших країнах.

    Нагадаємо,  Юлія Тимошенко під час виступу в рамках панелі «Майбутнє України очима українських політиків» на форумі YES заявила, що замороження конфлікту або «гібридний» мир не можна видавати за вирішення проблеми деокупації Криму та Донбасу.

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