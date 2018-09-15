Тимошенко: Україні потрібен справжній мир, а не заморожений конфлікт на Донбасі

На думку лідера «Батьківщини», Україна не повинна йти на компроміс у питанні повернення Донбасу та Криму

Замороження конфлікту або «гібридний» мир не можна видавати за вирішення проблеми деокупації Криму та Донбасу. Про це заявила Юлія Тимошенко під час виступу в рамках панелі «Майбутнє України очима українських політиків» на форумі «Ялтинської європейської стратегії» в Києві.

На думку лідера «Батьківщини», той факт, що процес повернення Донбасу та Криму йде не так добре, як хотілося б Києву, не може бути приводом для компромісів за рахунок українських інтересів.

«Нам потрібен справжній мир. Це означає, що нам потрібне повне відновлення цілісності нашої території, нам потрібна повна демілітаризація окупованих територій, нам потрібно, щоб країна агресор – Російська Федерація – залишила нас у спокої, і щоб два мільйони біженців, як їх зараз називають внутрішньо переміщеними особами, повернулися назад додому», – наголосила Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» закликала світ не пропонувати Україні шляхи, які передбачають лише формальне відновлення свого суверенітету. На думку політика, сьогодні державі потрібна нова стратегія миру, котра б враховувала Будапештський меморандум.

«Я проти того щоб його відкинули в сторону і зробили вигляд, що його не існує. Якщо найсильніші країни світу дають гарантії будь-якій країні, включаючи Україну, якщо ми відмовляємося від ядерної зброї, то ми мусимо бути впевнені, що це – не папірці, а реальні вагомі відповідальні гарантії», – заявила Тимошенко.