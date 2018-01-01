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    Росіяни приїхали у Страсбург, щоб «змінити правила» ПАРЄ

    Росія не збирається виконувати резолюції ПАРЄ
    Російська делегація приїхала на засідання ad hoc комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи з прагненням зміни правил, але при цьому заявляє, що виконання резолюцій відбудеться в «далекому майбутньому» або взагалі не відбудеться. Про це заявив журналістам заступник голови Державної думи Російської Федерації Петро Толстой.
    • Сьогодні, 19:59
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    Російська делегація приїхала на засідання&nbsp;ad hoc комітету ПАРЄ
    Фото: Укрінформ
    Російська делегація приїхала на засідання ad hoc комітету ПАРЄ

    Росія не збирається виконувати резолюції ПАРЄ

    Російська делегація приїхала на засідання ad hoc комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи з прагненням зміни правил, але при цьому заявляє, що виконання резолюцій відбудеться в «далекому майбутньому» або взагалі не відбудеться. Про це заявив журналістам заступник голови Державної думи Російської Федерації Петро Толстой.

    «Хочемо змінити правила на краще», - сказав Толстой про мету візиту, прямуючи до зали засідання.

    На запитання, коли виконуватимуться резолюції ПАРЄ, Толстой відповів, що це «питання далекого майбутнього». «Ми дискутуватимемо на цю тему з нашими колегами досить жорстко, але не зараз, а коли повернемося в Асамблею», - сказав Толстой.

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    При цьому голова комітету Ради федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов додав, що «деякі резолюції не будуть виконані ніколи».

    На питання, коли російські війська підуть з території України, Толстой відповів: «Не треба таких питань. Російських військ на території України і не було ніколи».

    На засіданні as hoc комітету також присутній колишній президент ПАРЄ Педро Аграмунт, який є лобістом російських інтересів в РЄ і який був усунутий з посади після візиту з російською делегацією в Сирію.

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    Росіяни приїхали у Страсбург, щоб «змінити правила» ПАРЄ
    Росіяни приїхали у Страсбург, щоб «змінити правила» ПАРЄ
    Росіяни приїхали у Страсбург, щоб «змінити правила» ПАРЄ

    Засідання ad hoc комітету відбувається за закритими дверима, під дверима - охорона.

    Як повідомлялося, українська делегація у ПАРЄ протестує проти участі росіян у засіданні ad hoc комітету.

    Нагадаємо, Росія була позбавлена права голосу в ПАРЄ у квітні 2014 року після окупації Криму і початку воєнних дій на Донбасі. У відповідь на це російська делегація залишила асамблею.

    Генеральний секретар Ради Європи Ягланд у 2017 році виступив за повернення Росії в ПАРЄ і скасування санкцій, введених проти РФ за агресію щодо України.

    Ягланд вважає, що не можна виганяти Росію з Ради Європи «лише» через анексію та агресію.

    Джерело: Укрінформ

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