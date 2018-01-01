Росіяни приїхали у Страсбург, щоб «змінити правила» ПАРЄ
- Сьогодні, 19:59
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Росія не збирається виконувати резолюції ПАРЄ
Російська делегація приїхала на засідання ad hoc комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи з прагненням зміни правил, але при цьому заявляє, що виконання резолюцій відбудеться в «далекому майбутньому» або взагалі не відбудеться. Про це заявив журналістам заступник голови Державної думи Російської Федерації Петро Толстой.
«Хочемо змінити правила на краще», - сказав Толстой про мету візиту, прямуючи до зали засідання.
На запитання, коли виконуватимуться резолюції ПАРЄ, Толстой відповів, що це «питання далекого майбутнього». «Ми дискутуватимемо на цю тему з нашими колегами досить жорстко, але не зараз, а коли повернемося в Асамблею», - сказав Толстой.
При цьому голова комітету Ради федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов додав, що «деякі резолюції не будуть виконані ніколи».
На питання, коли російські війська підуть з території України, Толстой відповів: «Не треба таких питань. Російських військ на території України і не було ніколи».
На засіданні as hoc комітету також присутній колишній президент ПАРЄ Педро Аграмунт, який є лобістом російських інтересів в РЄ і який був усунутий з посади після візиту з російською делегацією в Сирію.
Засідання ad hoc комітету відбувається за закритими дверима, під дверима - охорона.
Як повідомлялося, українська делегація у ПАРЄ протестує проти участі росіян у засіданні ad hoc комітету.
Нагадаємо, Росія була позбавлена права голосу в ПАРЄ у квітні 2014 року після окупації Криму і початку воєнних дій на Донбасі. У відповідь на це російська делегація залишила асамблею.
Генеральний секретар Ради Європи Ягланд у 2017 році виступив за повернення Росії в ПАРЄ і скасування санкцій, введених проти РФ за агресію щодо України.
Ягланд вважає, що не можна виганяти Росію з Ради Європи «лише» через анексію та агресію.
Джерело: Укрінформ