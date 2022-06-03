Росія на тлі погроз США розпочала морські навчання у Тихому океані

У навчаннях задіяні «Маршал Крилов», фрегат «Маршал Шапошников» та інші

Навчання ВМФ Росії із залученням понад 40 кораблів та суден розпочалися у Тихому океані

У Тихому океані розпочалися навчання російського флоту із залученням більш ніж 40 бойових кораблів та суден забезпечення, а також 20 літаків та вертольотів. Про це пише ТАСС із посиланням на Міноборони РФ.

Кораблі здійснять пошук підводних човнів умовного супротивника, відпрацюють організацію протиповітряної оборони тактичних груп кораблів, виконають навчально-бойові вправи з надводних та повітряних цілей, а також відпрацюють питання організації матеріально-технічного забезпечення сил у морі.

У навчаннях задіяні «Маршал Крилов», фрегат «Маршал Шапошников» та інші.

Нагадаємо, на початку широкомасштабного вторгнення на території Білорусі під виглядом участі в навчаннях «Союзная решимость – 2022» Росія зосередила понад 30 тисяч особового складу, сотні одиниць бронетехніки, артилерійських і ракетних систем, десятки бойових літаків і гелікоптерів.

Саме з білоруського напрямку проходило російське вторгнення через зону ЧАЕС на Київ (Ірпінь, Гостомель, Бучу) й через верхів’я Київського моря на Чернігів. Російські ЗРК «Іскандер», які зайняли позиції в білоруських лісах, здійснювали залпи по українській столиці та інших наших населених пунктах, а два дивізіони ППО російських ЗРК С-400 «Тріумф» — суттєва загроза для наших Повітряних Сил.

Зазначимо, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв знову почав лякати ядерною війною.

Заяви Мєдведєва прозвучали після інформації про надання США Україні реактивних систем залпового вогню Himars.